Respaldo "unánime" del Consejo de Administración del Atlético para no negociar el traspaso de Julián Álvarez al Barça

Julián Álvarez, suplente durante un partido del Atlético de Madrid. - Europa Press/Contacto/Alberto Gardin

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración del Atlético de Madrid ha mostrado este miércoles "de forma unánime" su "absoluto respaldo" a "la decisión del club de no negociar el traspaso" del delantero argentino Julián Álvarez al FC Barcelona porque, a su juicio, la entidad culé "no" ha actuado de manera "ética y profesional" con respecto a esta situación.

Así se expresó el club madrileño en su página web. "El Atlético está abierto a las negociaciones propias del mercado de transferencias, pero siempre de una forma ética y profesional y con respeto entre los clubes", afirmaron los miembros del Consejo en su nota de prensa.

"Respaldamos completamente la posición previamente comunicada por el club de que el FC Barcelona no ha cumplido con estos requisitos y por consecuencia ni ha existido ni va a existir ninguna negociación con ellos en relación al traspaso de Julián Álvarez", añadió el comunicado.

Por último, el Atlético dijo estar "convencido" de que la 'Araña' "comprenderá la decisión, centrándose en trabajar de la mejor manera para ayudar al club a cumplir sus objetivos", como "ya lo ha hecho en las dos temporadas que ha estado defendiendo" los colores colchoneros.