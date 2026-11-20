Archivo - El entrenador del RC Celta, Claudio Giráldez, dirigiendo a su equipo durante el duelo ante el Atlético de Madrid de LaLiga EA Sports. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del RC Celta, Claudio Giráldez, deseó este viernes "tener la mitad del éxito" que ha logrado el actual técnico del Real Madrid, José Mourinho, a quien consideró como "uno de los mejores entrenadores de la historia", mientras que, de cara al duelo de este sábado en el Santiago Bernabéu, no esconde que se mide a un rival "en el mejor momento de la temporada".

"El Real Madrid afronta todos los partidos con la sensación de que puede ganar y ser competitivo ante cualquier rival. La victoria allí y la del Metropolitano del año pasado nos dan confianza. Aun así, es un equipo que está en el mejor momento de la temporada, es sólido y ordenado, por lo que tendremos que hacer las cosas perfectas para competir el partido y tener el acierto para llevárnoslo", expresó Giráldez en la rueda de prensa previa al encuentro.

En referencia al triunfo conseguido en el feudo blanco de la temporada 2025-26, el gallego señaló que el Real Madrid no ha cambiado tanto, más allá del regreso de Mourinho. "Hay cosas del partido que nos pueden valer y otras que no. Hay que centrarnos en lo que somos buenos y en los aspectos que podamos ser mejores que ellos. Habrá momentos en los que habrá que arrimar el hombro en lo defensivo, ahí hay que ser valientes", confesó.

Aun así, también alabó el crecimiento del 15 veces campeón de Europa, mediante "una plantilla completa" y con refuerzos que dan "un empaque ofensivo y defensivo". "La distancia a la que se puso del Barça les refuerza y le da sentido a todo lo que está proponiendo 'Mou'. Si el Madrid está convencido de lo que hace, es muy difícil de meter mano", añadió.

Sobre el entrenador portugués, le calificó como "uno de los mejores entrenadores de la historia el fútbol, ordenado y con capacidad de gestionar vestuarios", por lo que no dudaría en tener la suerte de alcanzar la mitad de su éxito. "Tiene a un equipo en crecimiento y es un honor enfrentarme a él", alabó.

Mourinho valoró anteriormente la ambición con la que trabaja Giráldez, pero el de Porriño advirtió de que no son "el mismo equipo que hace dos años", ya que ejecutan "planteamientos diferentes" para sorprender al rival. "La ambición también va vinculada a la presión, a los ataques y a no especular", resaltó del compromiso de sus jugadores.

Recientemente, el entrenador luso criticó el poco tiempo de recuperación que disponen los jugadores que disputan competición europea y la Liga, una situación que también sufre el RC Celta. "Coincido con él. Debes tener una parte mental muy fuerte, por eso valoro mucho lo que hicimos el año pasado al mantenernos en Liga de Europa hasta cuartos y clasificarnos de nuevo en la Liga. Evidentemente en ese aspecto estamos compitiendo muy bien pese a la dificultad. La temporada te lo acaba equilibrando", expresó.

Sobre las posibles bajas de Aurelien Tchouaméni y Bernardo Silva, Giráldez tiene claras las múltiples herramientas que dispone el Real Madrid. "Tiene a tres de los cinco mejores laterales derechos del mundo. Te modifica que jueguen un lateral más corto o profundo, o si Güler juega de pivote. Tienes que adaptarte, ya que ellos son los elegidos porque todos son 'Top 10' de sus posiciones a nivel europeo. Tenemos que estar perfectos en los duelos y ojalá compitamos igual de bien que el año pasado", señaló.

No sólo la competitividad va a ser la clave para ganar este duelo, ya que la efectividad también será "importante" en un partido en el que espera no tener "tantas ocasiones". "Si pensamos que tendremos el mismo dominio que contra el Levante es extraño. Ojalá produzcamos ese número de ocasiones en el que cambié la forma de atacar para instalarnos más veces en campo rival. Eso no significa que vaya a ser sencillo mantener esa filosofía", explicó.

En línea ofensiva, el entrenador del Celta seguirá sin contar con Borja Iglesia, pero no le preocupó porque sus pupilos ya han conseguido hacer buenos resultados "en encuentros con características parecidas" a las de este sábado. "Cuando estamos todos somos más completos y cuando no tenemos otras cosas para poder dañar y sorprender al rival. Los partidos se juegan a nivel colectivo, no individual, si el equipo lo entiende el nivel colectivo podemos ganarles", ahondó.

Por último, aseveró que su primer objetivo es "ganar con identidad", aunque Iago Aspas tenga una "importancia futbolística" para él y para el resto de los compañeros. "Nunca voy a regalarle nada, si le damos minutos es porque pensamos que es la mejor opción para el equipo. Somos conscientes de que es su último año", zanjó con la posibilidad de que el delantero juegue su último partido en la casa del Real Madrid.