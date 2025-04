Giráldez: "Tiene un mérito terrible lo que el Barça está haciendo este año"

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del RC Celta de Vigo, Claudio Giráldez, ha elogiado el "mérito terrible" de "lo que están haciendo" en el FC Barcelona, próximo adversario de los vigueses para la jornada 32 de LaLiga EA Sports, ya que los culés lideran con margen el torneo liguero y jugarán tanto la final de la Copa del Rey como las semifinales de la Champions League.

"Si no es el mejor equipo del mundo ahora mismo, está entre los dos o tres mejores. Creo que tiene un mérito terrible lo que están haciendo este año. Están en la final de la Copa, en semifinales de Champions después de 6 o 7 años que no llegaban, líderes en prácticamente toda la temporada en Primera División, salvo algún momento puntual en el que bajaron al tercer puesto", dijo Giráldez este jueves en rueda de prensa.

"Sobre todo con una idea y con una sensación de equipo muy fuerte en todas las fases del juego, con una unidad que creo que traspasa en cuanto a las reacciones de los jugadores en momentos complicados de partido; en momentos de felicidad, en que todo el mundo entre quien entre, se ve que aporta. Tienen la idea muy clara y con un nivel de compromiso a la idea que Flick ha trasladado al equipo descomunal, y eso es un poco la clave del éxito más allá del talentazo que tienen y que están en cada posición de los mejores jugadores del mundo", argumentó.

"Se juntan muchas cosas poderosas del rival, pero demostramos en el partido de aquí que se le puede hacer daño y creo que este último partido, por ejemplo, muestra que tienen alguna habilidad como tenemos todos los equipos", aludió a la reciente derrota blaugrana por 3-1 ante el Borussia Dortmund en la vuelta de cuartos de final en la Champions.

Así, Giráldez buscará "hacer un partido prácticamente perfecto" en el Estadi Olímpic Lluís Companys. "Sabemos que, si no, no nos va a llegar porque ellos te van a penalizar en cualquier error como pasó el partido de ida, con dos errores nuestros individuales de acciones de despeje o de contundencia, y nos hicieron los dos goles", recordó al respecto.

También habló el técnico celeste del canterano Yoel Lago. "Está con nosotros; si no pasa nada raro, va a entrar en convocatoria. Carl [Starfelt] y Jones [El-Abdellaoui] no están disponibles y no van a llegar al partido", avisó sobre el parte médico. "Con Yoel, más los que ya estaban en nuestra dinámica, cerramos el apartado de jugadores del Fortuna", se refirió a los futbolistas del filial vigués.

Además, reforzó su habitual objetivo. "Eso no va a cambiar nunca. Nuestra idea es ir a cada campo a intentar ganar, luego veremos qué pasa en el partido, qué tenemos que hacer para conseguirlo. Tenemos claro qué queremos hacer de partida, a veces los rivales no te permiten que tu plan salga o que la idea del equipo salga, pero creo que el vestuario tiene claro que vamos a cualquier campo a mirar de tú a tú a los rivales. Respetándolos y jugando con nuestras armas, que creo que es la mejor manera de respetar al rival que tienes enfrente", aseveró.

"Nos hemos demostrado durante el año que todos los partidos que no hemos ganado tienen mucho más parte de demérito nuestro que de que no pudiésemos conseguirlo. Podemos conseguir ganar a cualquier equipo y ojalá podamos demostrarlo en Montjuïc", deseó Giráldez para un partido que se jugará este sábado (16.15 horas) en la 'Ciudad Condal'.

También fue preguntado sobre qué le preocupa del plantel dirigido por Hansi Flick. "Una cosa solo es difícil de decir, pero creo que es un equipo con mucha capacidad para hacerte daño en cualquier situación del juego. Un equipo como el Barça no era habitual que tuviese el poder de balón parado o en transición que tiene este año, que tuviese un ritmo de 'press' tan continuado y tan seguido y tan alto es poco habitual", dijo.

"En situaciones del año cuando no han sido a ese nivel de 'press' es cuando más vulnerables han sido. Luego tienen una capacidad de dominarte también con la pelota y atacarte contra una defensa posicional que les hace un equipo muy completo, y que por eso están donde están, no es una casualidad. Ojalá podamos quitarles la pelota, ser capaces de salir de su primer 'press', que sabemos que va a ser muy intenso", apuntó.

Luego abogó por "atacar muy bien la espalda" porque la defienden "alto", por "tener ese 'timing' para poder hacer daño" y por "ser precisos". "Va a ser importante que en situaciones que podamos ganar la espalda pues hagamos daño y estemos acertados en ese centro, en la finalización y en el último pase. Si no estamos bien a nivel defensivo, es imposible competir contra un equipo de ese talento", aseguró.

"Tenemos que seguir trabajando en nuestra exigencia individual. Pero el equipo, sólido; creo que no ha habido grandes diferencias con respecto a una semana cuando ganábamos. Creo que la gente es consciente de dónde estamos, de la oportunidad que tenemos, de lo que hemos conseguido y con la tranquilidad de que podamos competir contra cualquier equipo, y que vamos a ir a Montjuïc a centrarnos en nosotros y a dar nuestra mejor versión; si no, es imposible poder ganar", reiteró.

"Evidentemente no nos gusta perder, no nos gusta perder en casa. Sabíamos que estábamos haciendo muy buenos números en casa, que tenemos todavía muy buenos números en casa y que vamos a tener esta temporada muy buenos números en casa pase lo que pase. Y en eso, darle valor a lo que hemos conseguido y exigirnos para conseguir más y para que no tengamos un partido tan discontinuo, con tan poco ritmo, como tuvimos el día del Espanyol, en especial en la primera parte", explicó.

"En este momento de la temporada, que hay partidos entre semana tenemos, toca cuidar bien el tema de cargas. Siempre lo hacemos e intentamos hacerlo siempre, pasó al principio de temporada y lo hicimos. Vamos a ver después del partido del Barça cómo está cada uno y decidiremos", aludió al siguiente encuentro ante el Villarreal CF.

"Sabemos que jugamos cuatro días después y que probablemente vamos a tener que cambiar y hacer cosas para mantener el estado físico. Me parece que es fundamental que los dos partidos tengamos un once competitivo y que esté con la mayor energía posible y con el mejor estado físico posible porque nos enfrentamos a unos de los equipos más poderosos hoy en día de la Liga y va a ser determinante que podamos competir los 90 minutos a nuestro mejor nivel", advirtió.

"Vamos a pensar en el partido del Barça y, a partir de ahí, pensaremos en cómo estamos para el partido del Villarreal. Pero es previsible que pueda haber cambios evidentemente entre un once y otro", vaticinó Giráldez finalmente en su conferencia de prensa.