Girona y Betis miran a Europa ante la irregularidad del Sevilla y un Alavés en apuros

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Girona se enfrenta este sábado (14.00) al Sevilla en un duelo en el que los catalanes quieren prolongar su buen momento y colocarse en puestos europeos arropados por Montilivi, ante un conjunto nervionense que quiere alejar su irregularidad y el descenso; mientras que el Real Betis también puede acercarse a Europa si se endereza en el Villamarín frente a un Deportivo Alavés (18.30) en apuros, en encuentros correspondientes a la jornada 20 de LaLiga EA Sports 2024-2025.

Tras una vibrante ronda copera, LaLiga vuelve a la acción. El Girona y el Sevilla, dos equipos que ya no tenían compromisos en el torneo del KO, se enfrentan este sábado con objetivos muy diferentes. El conjunto gironí marcha octavo en la tabla con 28 puntos, a solo 2 de los puestos europeos, en los que se podría colocar si vencen a los sevillistas, a la espera de los resultados de sus rivales cercanos.

Los de Míchel Sánchez disfrutan ahora de una positiva velocidad de crucero gracias a sus dos últimas victorias consecutivas, ante el Real Valladolid (3-0) y el Deportivo Alavés (0-1), gracias a su versión más consistente y sólida, algo que eché en falta en el inicio de la temporada. Y es que es la primera vez, desde septiembre, que el equipo catalán deja la portería a cero de manera consecutiva.

Además, contará con el apoyo de un Montilivi en el que han rendido de manera notable este curso, solo perdiendo ante rivales que están por encima en la clasificación -Real Madrid, FC Barcelona y Real Sociedad- o en Champions. Para recibir al Sevilla, Míchel no podrá contar con el sancionado Yangel Herrera ni el lesionado Bojan Miovski, mientras que Miguel Gutiérrez tiene muy complicado participar y será duda hasta el final.

El conjunto sevillista necesita reencontrarse con el triunfo y la regularidad conquistando Montilivi, algo que no logra desde 2017. Los de Nervión solo han ganado un partido de los últimos cinco de Liga, y viene del doloroso adiós en Copa por 4-1 ante el Almería de LaLiga Hypermotion, aunque en la última jornada doméstica rescató un punto en el último minuto ante el Valencia (1-1).

El Sevilla debe enderezar el rumbo, con 23 puntos, 7 por encima del descenso, para no empezar a sufrir en esta segunda vuelta y asentarse en la zona tranquila de la tabla. Para este importante duelo, García Pimienta presenta la baja Tanguy Nianzou por lesión, pero recupera a Chidera Ejuke y podría estrenarse el nuevo fichaje Ruben Vargas. Mientras, Kike Salas está disponible tras estar en el foco por supuestos amaños para que su entorno ganara dinero con apuestas que le implicaban en el césped.

EL BETIS QUIERE CORTAR SU DEPRESIÓN Y EL ALAVÉS NECESITA REACCIONAR

A las 18.30 horas, el Benito Villamarín recibe a un Real Betis deprimido por los últimos resultados. Los verdiblancos sufrieron en sus carnes una contundente goleada (5-1) en Montjuïc para quedar eliminados de la Copa en octavos de final, dando una mala imagen y después de también perder en Liga ante el Real Valladolid (1-0) -entonces colista-, para frenar su remontada hacia Europa.

Los de Manuel Pellegrini están situados en la décima plaza con 25 puntos, y una victoria les acercaría a la obligación de estar en Europa, un objetivo para el que no ayuda haber ganado solo uno de sus últimos ocho partidos domésticos. Por ello, es una 'bola de partido' si no quieren descolgarse antes de lo previsto. Para ello, el Betis se ve las caras con un Alavés en apuros que no ha ganado a los verdiblancos ninguno de los últimos siete duelos directos.

Los 'babazorros' no ganan como visitantes desde finales de octubre, en su única victoria lejos de Mendizorroza, ante la Real. Además, los de Eduardo Coudet solo han ganado uno de los últimos 13 partidos en Liga, por lo que su situación es límite, ya que si no ganan, se arriesgan a caer a los puestos de descenso, ahora cuartos por la cola con 17 puntos, uno más que la zona roja.

Además, su gran lastre es su rendimiento fuera de casa, con ocho salidas sin ganar, mientras busca su primer triunfo en 2025. En el terreno deportivo, Coudet no podrá contar con los lesionados Carlos Martín y Joan Jordán, mientras que el Betis presenta muchas más bajas, sin Lo Celso, Ruibal, Bellerín, Carvalho y el Chimy Ávila.

PROGRAMA DE LA JORNADA 20 DE LALIGA EA SPORTS 2024-2025:

-Sábado 18.

Girona - Sevilla. Martínez Munuera (C.Valenciano)14.00.

Leganés - Atlético de Madrid. Melero López (C.Andaluz) 16.15.

Real Betis - Alavés. Hernández Hernández (C.Las Palmas)18.30.

Getafe - FC Barcelona. González Fuertes (C.Asturiano) 21.00.

-Domingo 19.

RC Celta - Athletic Club. Ortiz Arias (C.Madrileño) 14.00.

Real Madrid . UD Las Palmas. Quintero González (C.Andaluz)16.15.

Osasuna - Rayo Vallecano. Muñiz Ruiz (C.Gallego) 18.30.

Valencia - Real Sociedad. García Verdura (C.Catalán)21.00.

-Lunes 20.

Villarreal - Mallorca. Munuera Montero (C.Andaluz) 21.00.