Eldense - Girona - LALIGA

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Girona tropezó (3-2) en su visita al Eldense este sábado en la jornada 16 de LaLiga Hypermotion fallando a su búsqueda de la zona de ascenso directo, mientras que el Eibar goleó (3-0) al Burgos y la UD Las Palmas, al Andorra (4-1), en esa lucha arriba.

El conjunto catalán, que da la opción de escaparse a Almería y Castellón, los dos primeros de la tabla, se adelantó a los dos minutos en el Pepico Amat por medio de Vladyslav Vanat. El guion no tardó en cambiar, y en torcerse para los visitantes, con un doblete de Roberto López y la expulsión de Oleksandr Pyshchur entre medias.

Con uno más, y a base de golazos, el Eldense, alejando la zona baja, hizo el 3-1 con Manuel Nieto en el inicio del segundo tiempo. El Girona no se dejó ir pero el 3-2 no llegó hasta los últimos minutos, de Álex Moreno, rozando el empate en el intento final.

Con los mismos 27 puntos que los catalanes se colocó el Eibar, y también se quedó el Burgos. El equipo vasco, mostrando una versión perdida en los últimos encuentros, se fue al descanso con un 2-0 a favor, con los goles de Jon Guruzeta y Jon Magunazelaia. Una roja directa para Ignasi Vilarrasa, que dejó al Burgos con diez, y el 3-0 de Javi Martón a los dos minutos, sentenció el partido en Ipurua.

Mientras, la UD Las Palmas se colocó a las puertas del 'Top 6' con 26 puntos a pesar del suspense que le dio al primer tiempo contra el Andorra. Moró Sidibe firmó el 0-1 que mandaba al descanso en el Gran Canaria, pero el conjunto amarillo, en buena línea desde la llegada de Albert Sánchez, enseñó todo su potencial.

Manu Fuster, Valentin Pezzolesi, Jefté Betancor y Taisei Miyashiro fulminaron al equipo andorrano, en zona de descenso, para firmar una contundente victoria. Por su parte, el Tenerife se llevó una dura goleada (4-0) de un Albacete que, después de su última derrota, volvió a la buena dinámica para salir del descenso.