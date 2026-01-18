El Girona FC se hace con la cesión del joven Claudio Echeverri

Archivo - Claudio Echeverri durante un partido con el Bayer Leverkusen - Ralf Ibing / firo sportphoto / D / AFP7 / Europa P

MADRID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Girona FC confirmó este domingo que ha llegado a un acuerdo con el Manchester City inglés para hacerse con la cesión hasta el final de esta temporada 2025-2026 del joven centrocampista argentino de 20 años Claudio Echeverri y que esta primera parte de la campaña ha estado cedido en el Bayer Leverkusen alemán.

Echeverri llega al club catalán después de iniciar su carrera futbolística en las filas de River Plate de su país y donde evidenció ser una de las grandes apuestas de futuro del fútbol argentino, lo que propició que en enero de 2024 fuese fichado por el Manchester City aunque permaneció un año más, hasta enero de 2025, en el club 'millonario'.

Esta temporada, el conjunto 'citizen' le cedió al Bayer Leverkusen donde hasta ahora había disputado once partidos, seis en la Bundesliga y cinco en la Liga de Campeones, aunque sin demasiada participación en forma de minutos, con 270 en total, por lo que en diciembre se cortó esta cesión.

El conjunto que entrena Miguel Ángel Sánchez, 'Míchel', destacó que el argentino sobresale "por su calidad técnica, talento en espacios reducidos y capacidad para jugar entre líneas". "Es un futbolista creativo, con buen control orientado, visión de juego y criterio en el último pase, así como capacidad para generar desequilibrio tanto en conducción como en el uno contra uno. Su movilidad, inteligencia táctica y personalidad con el balón le permiten actuar con eficacia en diferentes posiciones del ataque", añadió.

"Claudio buscará ganar más experiencia en Girona, donde jugará a préstamo hasta el final de la temporada actual. Todos en Manchester City quieren desearle la mejor de las suertes al 'Diablito'", apuntaron desde el equipo inglés, donde Echeverri ha jugado tres partidos, debutando en la final de la FA Cup ante el Crystal Palace.