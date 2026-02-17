Giuliano, Le Normand, Lenglet y Almada, apercibidos del Atlético en Brujas

Archivo - Los defensas del Atlético de Madrid Clément Lenglet y Robin Le Normand, en un partido de LaLiga EA Sports. - Europa Press/Contacto/Andres Lopez Sheridan

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista Thiago Almada, el delantero Giuliano Simeone y los defensas Robin Le Normand y Clément Lenglet, así como el entrenador Diego Pablo Simeone llegan como apercibidos por parte del Atlético de Madrid al partido de ida de los 'playoffs' de la Liga de Campeones 2025-2026 de este miércoles ante el Club Brujas belga, por lo que si ven una tarjeta amarilla se perderían en el encuentro de vuelta en el Riyadh Air Metropolitano de la próxima semana.

El peligro de perderse un partido de la Liga de Campeones por ciclo de tarjetas amarillas -son tres en el caso de la máxima competición continental- ya se cierne sobre cinco futbolistas del conjunto rojiblanco. Sin embargo, es una amenaza real para solo cuatro de ellos, Giuliano Simeone, Le Normand, Lenglet y Almada, que son los únicos disponibles para el 'Cholo', también apercibido de suspensión.

Además, podría perderse la vuelta de esta eliminatoria, que se disputará el próximo 24 de febrero en el Metropolitano, el centrocampista español Pablo Barrios, pero el '8' colchonero está lesionado y es baja para esta ronda europea.

Por su parte, en el Club Brujas están apercibidos los centrocampistas Raphael Onyedika y Hans Vanaken. A ambos futbolistas se les espera en el once titular que ponga en liza el croata Ivan Leko, por lo que de ver una cartulina amarilla durante el transcurso del encuentro no viajarían a Madrid para la vuelta.