Glasner: "Hay que elogiar a jugadores y aficionados por haber conseguido algo inimaginable"

Kevin Trapp: "Parecía que jugábamos en casa"

BARCELONA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Eintracht Frankfurt, Oliver Glasner, elogió a sus jugadores por haber conseguido el pase de las semifinales de la Liga Europa ante el FC Barcelona en un Camp Nou repleto de aficionados alemanes, por lo que dio las gracias a sus hinchas por conseguir "algo inimaginable".

"El elogio se lo merecen los jugadores porque rindieron desde primer momento y los hinchas por haber hecho algo que nunca había pasado. Una simbiosis única", dijo Glasner en la rueda de prensa sobre la noche histórica vivida en Barcelona.

El técnico alabó la proeza conseguida en un plan llevado a la práctica a la perfección. "Podemos prever lo que queramos, pero lo decisivo es lo que llevan en la práctica los jugadores. Hasta el minuto 85 han jugado muy bien. Muchos esperaban que nos mantuviésemos un poco más atrás, pero hemos tenido mucha disciplina", admitió el técnico.

"Nadie me va a hacer olvidar esta noche. Me recordaré toda la vida hasta que me muera. He visto un estadio lleno de camisetas blancas. Ha sido muy emotivo. Me lo voy a quedar para mí, todas las emociones que he vivido. Les he dicho a mis jugadores que al final del partido quería mirarles a los ojos porque lo habían dado todo", añadió.

En el tercer gol de los alemanes, Glasner se acercó al banquillo del Barcelona, una situación que "puede haberse malinterpretado", por lo que quiso pedir "perdón" al Barcelona por su reacción.

"Hemos pasado contra el equipo más en forma de LaLiga. Sabíamos que el Barcelona tenía problemas con nuestra fuerza y velocidad. Les hemos hecho jugar en zonas donde no nos creaban peligro. El objetivo era poner problemas a Busquets y todo ha salido como habíamos planeado", expresó sobre lo acontecido en la vuelta de los cuartos de final.

Por su parte, el portero alemán del Eintracht Kevin Trapp destacó el ambiente del Camp Nou que aclamó a las 'águilas' gracias a la multitud de aficionados: "Parecía que jugábamos en casa, era increíble. Nos han ayudado a ganar el partido. Al final lo hicimos, era un momento muy lindo".

El portero se mostró feliz tras conseguir eliminar al Barça, algo "que no se puede expresar en palabras" tras lo vivido en el fortín culé. "No se puede expresar en palabras lo que siento aquí hoy. Tenemos que creer en lograrlo. Hemos realizado el plan que teníamos previsto", añadió.

"Todos los seguidores han hecho posible lo que hemos conseguido.

No se puede describir, es increíble el apoyo que hemos recibido en el estadio. El partido de hoy será uno de los momentos destacados de mi vida", concluyó.