Gonçalo Ramos abandona el PSG y firma cinco temporadas con el Milan

Gonçalo Ramos con Portugal - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delantero portugués Gonçalo Ramos jugará las próximas cinco temporadas en el AC Milan, hasta el 30 de junio de 2031, después de que el club italiano haya llegado a un acuerdo con el Paris Saint-Germain para su traspaso, han confirmado este martes las dos entidades.

El jugador luso, de 25 años, se convierte así en el primer fichaje del verano del nuevo entrenador 'rossonero', su compatriota Rúben Amorim, sustituto de Massimiliano Allegri, destituido tras no lograr clasificar al equipo para la próxima edición de la Liga de Campeones.

Ramos, que se encuentra disputando el Mundial con su selección, ha militado en el conjunto parisino las últimas tres temporadas y ha anotado 45 goles en 131 partidos, ayudando al club a conquistar dos títulos consecutivos de la Liga de Campeones entre los 12 títulos que ha ganado con el club francés.

"El Paris Saint-Germain agradece a Gonçalo Ramos su profesionalidad, compromiso y contribución a los numerosos éxitos del club, y le desea lo mejor en el futuro de su carrera", señaló el PSG, a donde llegó en 2023 procedente del Benfica.