Gonzalo García y Mosquera lideran la primera lista de David Gordo como seleccionador Sub-21

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Real Madrid Gonzalo García y el central del Arsenal Cristhian Mosqueran lideran la primera lista de David Gordo como seleccionador sub-21, una convocatoria en la que sólo repite del último Europeo el central canterano del Valencia, ahora en la Premier League, y en la que están representados hasta 17 clubes.

El técnico madrileño, que se estrena en el cargo con esta convocatoria, ha convocado este viernes a 23 jugadores para los partidos que la selección debe disputar en esta ventana de septiembre ante Chipre (el viernes 5, en Soria) y ante el territorio de Kosovo (el martes 9, en Pristina), ambos de la fase de clasificación para el Europeo de la categoría de 2027.

España estrena ciclo con una nueva generación de futbolistas muy talentosos y cargados de ilusión, más allá del central del Arsenal Cristhian Mosquera, único convocado que estuvo presente en el pasado Europeo. Entre ellos destacan el madridista Gonzalo García, máximo goleador del pasado Mundial de Clubes, Jacobo Ramón (Como), Marc Guiu o Pablo García (Real Betis), llamados a liderar esta generación.

Todoes ellos quedarán convocados este lunes a las 12 horas en el hotel Attica 21 de Las Rozas y por la tarde, a las 19 horas, se ejercitarán por primera vez en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

El equipo se desplazará el jueves a Soria para pisar el césped del Estadio Los Pajaritos, sede del partido, el viernes, ante Chipre. Ya el lunes 8, la expedición viajará a Pristina para medirse el martes con Kosovo. Una fase de clasificación para el Europeo en la que, además de los mencionados rivales, el grupo lo completan Rumanía, Finlandia y San Marino.