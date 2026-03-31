Gonzalo García y Pablo García salvan el pleno de la Sub-21 en otro paso hacia el Europeo

Gonzalo García celebra un gol con la selección española Sub-21. - DENNIS AGYEMAN / AFP7 / EUROPA PRESS

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La selección española Sub-21 venció este martes por 2-0 en el Centro Deportivo Alcalá de Henares al combinado de Kosovo en la séptima jornada de la fase de clasificación al Europeo de 2027, un duelo en el que a los de David Gordo les costó engrasar la maquinaria ofensiva, hasta que Gonzalo García y Pablo García, en la segunda parte, hicieron los tantos que permiten al equipo nacional dar un gran paso hacia el torneo del próximo año.

España está más cerca del Europeo Sub-21 que se disputará en 2027 en Albania y Serbia, gracias a un sufrido triunfo sobre una férrea Kosovo con los goles del delantero del Real Madrid Gonzalo García y el jugador del Real Betis Pablo García, con un zurdazo directo a la escuadra en el descuento.

Tras su doblete ante Chipre, el ariete no faltó a su cita con el gol y dio a la Sub-21, en un partido no demasiado brillante, tres puntos que la mantiene líder del Grupo A con 21 puntos, 5 más que Finlandia, segunda clasificada, a falta de tres jornadas.

Ante más de 2.300 espectadores en Alcalá de Henares --15 años después del último partido de la Sub-21 en la ciudad complutense--, el combinado entrenado por David Gordo se encontró un correoso bloque bajo con cinco atrás de Kosovo, que se refugió en los primeros compases en los contragolpes tras pérdidas, obligando a un omnipresente Marc Bernal a apagar un par de fuegos peligrosos. Sin capacidad de romper el muro defensivo de los balcánicos, el dominio español fue poco a poco de menos a más estéril.

Incluso, los visitantes probaron primero a Fran González en una gran ocasión dentro del área que el meta del Real Madrid desbarató sin excesivos problemas. La 'Rojita' disfrutó de varios acercamientos, con un centro que por poco no remató Gonzalo García y un par de intentos de Fer López, el más activo apareciendo desde segunda línea, que se fueron desviados, pero seguían sin rematar a puerta.

Y, con mucho balón y poco colmillo, un despiste atrás y la posterior baja intensidad en la presión, permitió a Dren Zeqiri inventarse un disparo desde la frontal que pasó muy cerca del poste. Un aviso importante que daba esperanzas a Kosovo ante una España plana en ataque. Sin mucha claridad, al fin probaron al portero Laurent Seji, a balón parado con un lanzamiento de falta de Gonzalo García, que rozó el primer gol antes del descanso.

Intentando agitar el partido, David Gordo sustituyó a Eliezer Mayenda por el jugador del Real Betis Pablo García, con la intención de ser más vertical. Aunque el guion no cambió demasiado en los primeros minutos de la segunda parte, salvo por un remate de cabeza sin potencia de Gonzalo García que se fue fuera.

Entre tanto, España reclamó dos penaltis, uno por mano y otro por un pisotón a Jan Virgili, que sustituyó a Joel Roca, pero el colegiado no los señaló. Ya con la sombra cubriendo todo el terreno tras 70 minutos de sol potente, todo el peligro de los de Gordo llegaba por la izquierda, y así llegó el gol español. Álex Valle encontró dentro del área a Pablo García que, en un rechace de su propio remate, puso un balón tenso al área pequeña para que Gonzalo García la empujara a la red.

El 1-0 animó a los de Gordo, con un Virgili desatado por la izquierda y haciendo gala de su potencia y habilidad con el balón, pero el meta de Kosovo fue el responsable de que el marcador no se moviera, con una sublime triple parada a Peio Canales y Gonzalo García.

El suspense se mantuvo hasta el final, porque el portero Fran González tuvo su dosis de protagonismo al parar un tiro de los visitantes rozando el final del encuentro. Ya con Kosovo volcado, Pablo García se inventó un zurdazo en un contragolpe para redondear la victoria ante el portero rival muy adelantado y poniéndola en la escuadra.