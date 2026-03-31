Gonzalo García: "Yo no trabajo para mandar mensajes a nadie"

El delantero de la selección Sub-21 y el Real Madrid Gonzalo García celebra un gol. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

ALCALÁ DE HENARES, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El capitán de la selección española Sub-21 y delantero del Real Madrid Gonzalo García defendió este martes que no trabaja "para mandar mensajes a nadie", en referencia al seleccionador nacional absoluto, Luis de la Fuente, y el entrenador del club merengue, Álvaro Arbeloa.

"Muy contento, no solo por el gol, sino por la victoria, que supone mucho. Ha sido una victoria muy trabajada. Hemos demostrado que queríamos ir a por el partido desde el primer momento. Ha sido complicado, Kosovo ha planteado un partido con un bloque bajo bastante trabajado. Nosotros luchando hasta el final, hasta que ha entrado el primer gol y luego el segundo", analizó el ariete desde Alcalá de Henares tras el triunfo por 2-0 ante Kosovo en la fase de clasificación al Europeo 2027.

Gonzalo García insistió en que ir convocado con la Sub-21 "siempre es un orgullo" y le "llena de confianza". "Siempre venir aquí, meter goles, jugar, pasar el tiempo con mis compañeros y representar a España es todo un orgullo. Yo soy un chico con muchísima ambición y todo jugador joven español además sueña con llegar a la Absoluta", admitió.

Preguntado por su posible presencia en el Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, el delantero reconoció que tiene "buenos recuerdos" por el Mundial de Clubes con el Real Madrid. "Estoy con confianza plena, tengo que hacer mi trabajo diario, día a día, para seguir mejorando y aprovechar las oportunidades que me den en la Sub-21 o el Real Madrid, y así poder ganar un puesto en la convocatoria y, quién sabe, poder quizás ir al Mundial", deseó.

"Yo no trabajo para dar mensajes a nadie, yo simplemente trabajo para mejorar cada día y aprovechar las oportunidades que me da el míster tanto aquí como en el Real Madrid", aseveró Gonzalo García sobre si sus goles son mensajes para De la Fuente y Arbeloa.

En el conjunto merengue, goza ahora de menos oportunidades, pero sabe "la exigencia que tiene el Real Madrid". "Están ahí los mejores jugadores del mundo y yo simplemente tengo que trabajar día tras día para seguir mejorando y aprovechar cada oportunidad de minutos", reiteró.

"Siempre me ha gustado jugar con el número 7, vengo jugando con el número 7 en las categorías inferiores del Real Madrid. Y para mí es un honor poder algún día, quizá, vestir también el número 7 en la Absoluta", concluyó.