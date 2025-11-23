El Gotham de Amorós y Esther González reconquista la NWSL

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gotham FC, dirigido por el español Juan Carlos Amorós y donde milita la delantera Esther González, se ha proclamado campeón de la National Women's Soccer League (NWSL), la máxima división del fútbol profesional femenino en los Estados Unidos, después de superar en la final al Washington Spirit del también español Adrián González (0-1).

En el PayPal Park de San José, en California y ante más de 18.000 espectadores, un solitario gol de la centrocampista estadounidense Rose Lavelle, campeona del mundo en 2019, en el minuto 80 bastó al conjunto de Nueva Jersey para reconquistar el título, que había logrado en 2023, y relevar en el palmarés al Orlando Pride.

"Trabajamos muy duro para este momento. Te conviertes en campeón en el momento en el que el árbitro pita; hasta ese momento, intentas ser campeón. Ahora ya lo somos para siempre", explicó Amorós, que ha completado su primer curso al frente del equipo, tras el encuentro.

De esta manera, el Gotham repite la misma trayectoria que vivió en 2023; en las dos ocasiones, el equipo ocupaba el último puesto de los 'Playoffs' de la NWSL, y posteriormente ganó tres partidos consecutivos para acabar alzando el trofeo.