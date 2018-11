Griezmann: "El Balón de Oro es el premio más prestigioso, pero yo pienso más en el colectivo"

Publicado 31/10/2018 13:30:24 CET

El delantero francés del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, aseguró que por supuesto que sueña con ganar el Balón de Oro, "el premio de más historia y prestigio" que se concede a un futbolista, aunque también advierte que él es un jugador que piensa "más en el colectivo", mientras que no olvida que el título de campeón del mundo le da "mucha más responsabilidad que antes" en su club.

"El Balón de Oro, a nivel personal, es lo más alto que hay, el de más historia, el que más prestigio tiene, pero también soy un jugador que piensa más en el colectivo que individualmente", afirmó Griezmann en una entrevista a la cadena 'ESPN'.

Por ello, "sería algo muy bonito" para él ganarlo este año. "Por todo lo que he pasado en mi vida, sobre todo por separarme a los 3 años de mi familia hasta los 18 que fue cuando firmé mi primer contrato profesional. Sería algo increíble para mis padres, hermanos y para mí claro", recordó.

"Sí que sueño, no me da miedo decirlo, con el Balón de Oro, con la 'Champions', con el Mundial, son sueños que te dan motivación cuando te despiertas y que hay que intentar conseguir", añadió el '7' rojiblanco, que confesó su sorpresa al no optar al 'The Best' de FIFA. "No sólo yo, otros franceses. No lo entendí, pero no he estado dándole vueltas, aunque me sorprendió que no hubiese ningún campeón del mundo", admitió.

Ahora, espera que el título de campeón del mundo le ayude a ganar el trofeo, aunque también esa condición le da "mucha responsabilidad, más que antes del Mundial" en el Atlético. "Todo el mundo te va a mirar que haces en los entrenamientos o fuera, siempre hay que estar dando buena imagen y dar ejemplo", remarcó.

De todos modos, cree que "no cambia mucho" su perspectivo. "Sólo da ganas de volver a ganar trofeos con la selección o con tu club. Te da más ganas, más motivación y eso da confianza en los partidos importantes y elevas tu nivel en los momentos claves", subrayó Griezmann.

Finalmente, el francés se refirió a su decisión de quedarse a las órdenes de Diego Pablo Simeone y la forma de hacerlo con el documental 'La Decisión'. "Quería demostrar que no es fácil, no es querer el chicle rosa o el azul, es tu futuro, tu vida y la de tus hijos y mujer, le pasa a todo el mundo y es difícil de escoger", apuntó.

En este sentido, recordó como el técnico y Diego Godín fueron a su casa tras el último partido liguero del año pasado ante el Eibar, en el que le pitó la afición. "No sabía que venía el 'Cholo', me quedé sorprendido. Hablamos sobre como estaba y que no tenía tomar la decisión en ese momento, sino con calma y con mi familia, y me dijeron todo lo que representaba para el club", sentenció.