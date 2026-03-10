Griezmann: "La idea es llegar hasta el final y conseguir algo grande"

Antoine Griezmann con el Atlético de Madrid - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Atlético de Madrid Antoine Griezmann ha asegurado que "la idea es llegar hasta el final" con el club rojiblanco y conseguir "algo grande" esta temporada, en la que su equipo ha encarrilado su eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones ante el Tottenham Hotspur con una victoria este martes en el partido de ida (5-2).

"Estoy muy bien aquí, estoy disfrutando mucho. Lo que hago en el campo habla por sí solo. Veremos, pero la idea es llegar hasta el final. Los demás hablan. (Jugar la final de Copa) Es mi sueño, mi objetivo, y ojalá podamos conseguir algo grande", señaló en declaraciones a Movistar+.

Por otra parte, el atacante francés analizó el partido en el Riyadh Air Metropolitano. "Aprovechamos algún error suyo y del estado del campo, que resbala mucho y nosotros estamos acostumbrados. Hicimos un grandísimo partido. Son una pena esos dos goles y habrá que mejorar lo que hicimos en Barcelona para no repetirlo, porque tenemos una buena ventaja", indicó.

"Quisimos meter mucha presión, un ritmo alto desde el inicio, y es lo que hicimos al final. Los errores vienen también por presión nuestra y estamos muy contentos", apuntó, antes de hablar del gol de Julián Álvarez. "Necesitamos a todos, nos alegra mucho el nivel que está dando Julián, el de Sorloth también. Necesitamos a nuestros '9' haciendo goles. Nosotros, a trabajar y a hacerles la vida más fácil a nuestros delanteros", concluyó.