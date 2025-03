Grimaldo: "Morata me metió en el mundo del golf y ahora no puedo salir"

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Bayer Leverkusen y la selección española Alejandro Grimaldo calificó de "increíble" el golf, un mundo en el que le "metió" su compañero en el combinado nacional Álvaro Morata, del que ahora no puede "salir" y que "es perfecto para pasar un buen rato, relajarse y quitarse el estrés".

"Empecé a jugar justamente en la Eurocopa y ya desde el principio me gustó mucho, me pareció un deporte increíble. Es perfecto para pasar un buen rato, para relajarse y quitarse el estrés", reveló en una entrevista a la Real Federación Española de Golf recogida por Europa Press.

Y es que alejarse de la "presión constante" y el "estrés de cada día que te obliga a hacerlo bien siempre" asociados al deporte de "élite" es un de los motivos por los que se inició en el golf. "Ir a un campo de golf, pasear, jugar, ir pensando en cada golpe viene muy bien a nivel psicológico. Ir así de relajado ayuda mucho", relató.

"Empecé jugando porque Álvaro es el que mejor sabe jugar. Desde ese primer día me gustó muchísimo y me viene genial. Y yendo a tu pregunta, es verdad. Gracias a Morata me metí en el mundo del golf y ahora ya no puedo salir", reveló el lateral izquierdo.

En la selección, "Morata era el que mejor jugaba" durante la Eurocopa en Alemania, pero Alex Remiro "también lo hace muy bien". "Luego, Baena, 'Cucu' y yo íbamos con ellos e intentábamos aprender, porque la diferencia de nivel era muy grande", reconoció.

"Pero lo importante es que los tres nos enganchamos y a los tres nos gustó mucho. Pasamos muy buenos ratos con el golf en la Eurocopa. Supongo que eso, el que estuviésemos tan a gusto en esos momentos, también ayudó a que todo fluyese en la concentración", agregó.

Aunque no hay piques entre compañeros. "No hay pique en esto del golf porque él lleva años jugando y está en otro nivel. Espero ir mejorando, porque eso querría decir que sigo jugando y disfrutando de esto. Y lo del Balón de Oro es otra historia de la que estoy orgulloso y feliz", dijo uno de los candidatos al prestigioso galardón.

Grimaldo, que ya ha probado "unos cuantos" clubes de golf en Alemania, defendió que los hierros se le dan "bastante bien" y está "mejorando mucho". "El 'drive' es lo que me está costando un poco, con el 'slice' y todo esto. Espero ir bajando hándicap, soy optimista, porque creo que juego bastante bien para lo poco que llevo en el golf", reivindicó.

"Tengo muy claro que mi objetivo es seguir al mismo nivel al que estoy ahora en el fútbol, pero aún quedan casi dos años para el Mundial y hay que ir paso a paso. Lo único que puedo hacer es disfrutar de cada convocatoria a la que voy con la selección. Estoy en un momento muy dulce y lo voy a disfrutar. Lo otro (bajar hándicap), ya se verá", concluyó.