Grupo C: Jugadores a seguir

BARCELONA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Estos son cuatro jugadores a seguir del Grupo C de la EURO 2020.

MEMPHIS DEPAY (PAÍSES BAJOS), GOL Y FOCO MEDIÁTICO EN LA 'ORANJE'. Sin duda, Memphis Depay dará que hablar en esta Eurocopa. Quizá lo haga antes si oficializa su salida del Olympique de Lyon, club al que llegó en 2016 de un Manchester United donde no triunfó y donde ha recuperado la alegría, la chispa y el gol. Tanto que ha sido el segundo máximo goleador, con 20 tantos, en la última Ligue 1. Memphis, pues no le gusta tanto que le llamen Depay al ser abandonado de pequeño por su padre, es el máximo goleador de la actual 'Oranje' con 23 dianas, tiene talento de sobras para liderar el ataque de los de Frank de Boer y, en esta Euro 2020, quiere reivindicarse del todo y demostrar que puede ser aquel diamante que pareció no pulirse bien en Old Trafford.

DAVID ALABA (AUSTRIA), POLIVALENCIA CONTRASTADA. El lateral, central y centrocampista polivalente acude a esta Euro 2020 como referencia de Austria y con su futuro bien claro y blanco, pues será presentado en el Real Madrid este verano. Puede jugar de central y en el lateral zurdo, como interior y hasta como pivote. Lo tiene todo, además de experiencia --81 internacionalidades--, con 28 años y en su plenitud futbolística, con una ambición que bien podrá medir el porvenir de su selección. Además, su alianza con Konrad Laimer es clave para la creación de juego de 'Das Nationalteam'.

VIKTOR TSYGANKOV (UCRANIA), UN EXTREMO QUE ES DINAMITA. A sus 23 años, ya ha jugado 25 partidos con la absoluta y marcado 6 goles. Es pura dinamita en la banda, ambivalente en la izquierda y la derecha, donde quizá rinde mejor. A las órdenes de Andriy Shevchenko, el jugador nacido en Israel pero ucraniano de raíz y de corazón intentará ser referente ofensivo y no solo en lo goleador. Con el Dinamo de Kiev, su club de toda la vida, ha marcado 15 goles y dado 9 asistencias esta temporada. De Tsygankov se espera mucho, y una buena Euro 2020 podría hacer que deje Kiev este verano para dinamitar rivales en otro club. De momento, dos goles en la última 'Champions' ya le valieron para empezar a darse a conocer.

GORAN PANDEV (MACEDONIA DEL NORTE), EL ALEJANDRO MAGNO MODERNO. Con 114 partidos internacionales y 36 goles, el veterano delantero Goran Pandev sigue aportando goles clave a su país pese a contar 37 primaveras. Un gol suyo ante Georgia metió a Macedonia del Norte en su primera Eurocopa, y siendo el macedonio más internacional y máximo goleador histórico, debe ser el hombre clave de su selección. Pero el delantero del Genoa también asiste, y ahí podría asociarse con su relevo, con un joven talentoso como Eljif Elmas, que también juega en Italia, en el Nápoles, y que a sus 21 años ya suma 27 internacionalidades y 7 goles, y ha disputado 33 duelos en la Serie A esta temporada.