Guardiola: "Cruyff me ayudó a amar el fútbol, y soy bueno por esa pasión"

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, cree que si es bueno en el mundo del fútbol es debido a que lo "ama" con "pasión" y que ese origen se remonta a Johan Cruyff, quien, con sus consejos y secretos, consiguió "meter en la sangre" una manera muy particular de jugar que lleva ahora a la práctica en un City del que se declara seguidor de por vida.

"Johan Cruyff me ayudó a amar el fútbol, y para amarlo tienes que entenderlo. Creo que soy bueno por mi pasión, me encanta el fútbol, lo amo. Cuando tienes pasión, siempre funciona", señaló en una entrevista en la radio BBC 5 con Guillem Balagué, autor de la biografía del de Santpedor.

Guardiola asegura que Cruyff, en la época del 'Dream Team' del FC Barcelona, consiguió que muchos jugadores abrazaran con pasión el fútbol y después, con el tiempo, decidieron ser técnicos, como es su caso o el de Eusebio Sacristán o Ronald Koeman.

"Johan nos dio secretos de cómo veía el fútbol, de una forma muy atractiva y poderosa. Y muchos nos vimos involucrados en ello. Decía algo único, nos decía algo muy simple que era perfecto para cuando eras joven. 'No es suficiente tener éxito, es importante cómo llegas a ese éxito. Me lo puso en la sangre, y hasta ahora", se sinceró.

Y es que si algo te gusta, es básico para luchar por ser el mejor en ello. "Siempre digo que se tiene que buscar el talento. Puedes trabajar en lo más tonto pero si te gusta, hazlo. Intenta descubrir qué te gusta más y esfuérzate", apreció.

Una filosofía en la que, de nuevo, aparece Cruyff, del que se impregnó en cuanto a perfeccionar un mismo plan. "Siempre creo que cuando algo no va bien tienes que perfeccionar tu idea. Si nuestros delanteros no son grandes, el 'plan B' sería poner un delantero grande, pero no lo tenemos. Si no tienes un 'plan B' no lo compres para tenerlo en el banquillo, prefiero esperar y que salga el 'plan A' mejor", desveló.

Como entrenador, Guardiola cree que no es ningún genio, sino que aplica sus sentimientos y sensaciones al bien del equipo. "No es hacer algo diferente para ser diferente. Muchos entrenadores deciden cosas por sensaciones, en parte tienes que dar salida a tus sentimientos, aunque a veces no te entiendan", comentó.

"No es por calidad o porque otros sean peores que juegan unos jugadores, es porque ese día me levanto y quiero hacer jugar a unos en concreto. A veces dicen que soy un 'genio', un creativo, pero las decisiones que tomo a veces son normales, de dejar fluir el instante", argumentó al respecto.

Además, se siente tan querido en el City que cree que no podrá entrenar a ningún otro equipo en Inglaterra, algo similar a lo que le pasa con el FC Barcelona. "En Manchester la gente me adora, no importa la presión que tengas. Te ayudan a que te guste donde estas, seré 'mancunian' toda la vida. Me siento querido por la gente de Manchester y seré siempre fan del Manchester City, me será imposible entrenar a otro equipo en Inglaterra", aseguró.

Por otro lado, aseguró que David Silva ha dado un paso al frente como persona y como jugador después de ver a su hijo Mateo superar el difícil momento de nacer prematuro. "Siempre será parte de nuestra vida lo que pasó, David sufrió con su hijo nacido prematuramente", aseguró Pep.

"Mateo luchó por su vida muchos meses. Le dijimos que si tenía que estar tres meses en España, que se fuera y que ya volvería a entrenar. Es lo único que podíamos hacer. Pero ahora está bien, David es ahora más maduro, ríe y habla más. Antes era tímido, no hablaba mucho, no daba entrevistas... Ahora es lo contrario. Es un luchador de verdad, y así será Mateo", auguró.

Momentos difíciles por los que él pasó cuando, en el atentado en el Manchester Arena durante un concierto de Ariana Grande, 22 personas fallecieron y, entre el público, estaban su mujer y sus hijas, que por fortuna salieron ilesas.

"Estaba en casa, con mi hijo, y mi mujer y mis hijas estaban en el concierto. Al final, tuvimos suerte. Pero desafortunadamente mucha gente que estuvo allí murió y muchos otros sufrieron", comentó al respecto. Pero, en esos momentos, es en los que cree que la gente saca lo "mejor" de sí misma para ayudarse mutuamente.