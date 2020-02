Guardiola: "¿Por qué debería irme del Manchester City?"

Publicado 19/02/2020 23:23:23 CET

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, aseguró que seguirá siendo el técnico 'citizen' pese a la sanción impuesta por la UEFA en las dos próximas ventanas de fihajes y dijo que su intención es estar en el club celeste "tanto tiempo como sea posible".

"Si no me despiden -que puede ocurrir- me quedaré en el Manchester City. Quiero estar aquí. Lo dije antes y lo digo ahora. Quiero ayudar al club a mantener el nivel tanto tiempo como sea posible. ¿Por qué debería irme?", indicó Guardiola en declaraciones a Sky Sports después del triunfo del City este miércoles ante el West Ham.

"He dicho hace unos meses que me encanta este club y que estoy muy a gusto aquí", añadió el técnico de Santpedor, que confía en el recurso que presente el club al TAS. "No está terminado. El club cree que es injusto, así que vamos a apelar", confirmó Guardiola.

Además, el preparador catalán comentó que pelearán como lo han hecho "en cada partido" de este curso a la espera del citado recurso. "Estaremos juntos hasta el final de la temporada. Somos optimistas de que al final prevalecerá la verdad y la próxima temporada estaremos en la Liga de Campeones", finalizó.