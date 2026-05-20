Guardiola, sobre su futuro: "Hablaré con mi presidente y tomaremos una decisión"

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola - John Walton/PA Wire/dpa

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha asegurado que hablará sobre su futuro con el presidente del club inglés "cuando termine la temporada", después de que hayan surgido rumores de que abandonará el conjunto 'citizen' después de diez años.

"Podría decir que me queda un año más de contrato y, por mi experiencia, cuando se hace un anuncio, sea cual sea, durante la competición se obtienen malos resultados. Así que, como comprenderás, la primera persona con la que tengo que hablar es mi presidente", señaló a Sky Sports tras el empate ante el Bournemouth (1-1) que dio matemáticamente el título de la Premier League al Arsenal.

"Los dos hemos decidido que, cuando termine la temporada, nos sentaremos y hablaremos, así de sencillo. Después tomaremos la decisión", añadió. "No te lo diría aquí porque tengo que hablar con mi presidente, con mis jugadores, con mi cuerpo técnico, porque cuando jugamos la FA Cup, cuando jugamos por la clasificación para la Champions League, por la Premier League, solo tengo una cosa en mente y el objetivo es intentar llevar al equipo a lo más alto", subrayó.

Desde que el técnico catalán, de 55 años, tomó el mando en 2016, el City ha ganado 20 títulos, incluidos seis Premier League y la Liga de Campeones. También ha conquistado en tres veces la FA Cup y ha levantado la Carabao Cup en cinco, incluidas ambas competiciones esta temporada.

Según algunos medios, el antiguo asistente de Guardiola, Enzo Maresca, sin equipo desde que dejó el Chelsea a principios de 2026, podría ser su sucesor. Maresca, de 46 años, trabajó como segundo de Guardiola durante la campaña en la que el equipo ganó el triplete en 2022-23, tras haber formado parte anteriormente de la cantera del City.