Guardiola: "Klopp ha sido el mayor rival que he tenido en mi carrera como técnico"

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, señaló a Jurgen Klopp como el "mayor rival" que ha tenido en su carrera como técnico antes de enfrentarse este domingo (17.30 horas) en un partido que será decisivo para la Premier League.

El entrenador español afirma que su rivalidad con el Liverpool de Jürgen Klopp es la más intensa que ha vivido durante su carrera como técnico dejando a un lado sus problemas con José Mourinho cuando él y el portugués eran los respectivos entrenadores de Barcelona y Real Madrid.

"En los últimos cinco años han sido el mayor oponente", dijo Guardiola antes del esperado choque del City con sus rivales por el título el domingo. "Han sido un contendiente increíble, maravilloso, con buenos partidos. Admiro al Liverpool y la forma en que lo hacen, pero disfruto el desafío", comentó.

"Jürgen, como entrenador, ha sido el mayor rival que he tenido en mi carrera y creo que lo que proponen ambos equipos es bueno para el fútbol. El punto no es una burla a José. Es un entrenador emocionante y yo era su rival, pero llevo aquí cinco años y he jugado muchas más veces contra el Liverpool", añadió.

"Excepto el año que hicimos 100 puntos, el resto fueron apretados. Es porque ellos son buenos y, con suerte, piensan que nosotros también somos buenos. Recordaré mi período aquí, cuando esté retirado viendo y jugando al golf, recordaré que mi mayor rival fue el Liverpool, seguro", manifestó.

Sobre el partido, el de Santpedor aseguró que "serán tres puntos importantes, pero aún habrá siete partidos, 21 puntos y muchas cosas relacionadas con la Liga de Campeones y la Copa FA (para jugar)". "Pero por supuesto que es importante", indicó quitándole importancia al duelo.

A diferencia de la enconada rivalidad de Guardiola con Mourinho, hay una gran cantidad de respeto entre él y Klopp. El alemán incluso describió a Guardiola como el mejor entrenador del campeonato, un cumplido que el jefe del 'City' desestimó modestamente.

"Muchas gracias, pero no lo soy", dijo. "Me gustaría decirle que soy el mejor, pero no lo soy". Guardiola, sin embargo, se alegró de elogiar a su homólogo. "Jürgen hace del fútbol mundial un mejor lugar para vivir con su mensaje, y es un gran competidor. Él sabe de mi admiración por lo que hace, el mensaje y la forma de jugar de sus equipos. Es un buen tipo y no tengo ningún problema con él, absolutamente no", sentenció.

Por último, Guardiola bromeó diciendo que felizmente compartiría una botella de vino con Klopp después del partido, si el City gana. "Si ganamos, me encantaría", dijo. "¡Lo invitaré! ¡Y ha dicho muchas veces que somos un club rico, por lo que el vino será perfecto, de alta calidad!", finalizó.