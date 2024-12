Guardiola: "El motivo sería fácil si fuera sólo un jugador, son pequeños o grandes detalles"

LONDRES 24 Dic. (PA Media/dpa/EP) -

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, dejó claro este martes que el delantero noruego Erling Haaland no es el culpable del mal momento que está atravesando el equipo sino que es un problema colectivo pese a que sus futbolistas están "esforzándose más que nunca".

Tras la derrota ante el Aston Villa, el delantero noruego, que se fue sin marcar por quinta vez en seis encuentros, fue crítico consigmo mismo en 'TNT Sports'. "Primero me miro a mí mismo. No he marcado mis ocasiones. Tengo que hacerlo mejor, no he sido lo bastante bueno", confesó.

Guardiola ya defendió al internacional tras el partido y lo volvió a hacer este martes. "Se trata de nosotros, no sólo de un jugador. Cuando en el pasado marcábamos goles y Erling era tan prolífico, ayudándonos, era por el equipo", advirtió.

"Y cuando tienes problemas atrás, en el medio, es por todos, es un equipo, no se trata de un jugador. El motivo sería fácil si fuera sólo un jugador, pero no se trata de eso. Erling ha sido, es y será muy importante para nosotros. Tenemos que intentar hacer las cosas mejor, utilizarle mejor", añadió el de Santpedor.

El entrenador 'citizen' recalcó que sus jugadores están "corriendo, esforzándose más que nunca". "Toda la tendencia es porque no corremos, porque no luchamos, la razón es esta situación o este jugador o este entrenador... No se trata de eso, son muchos pequeños detalles o grandes detalles los que hacen que en conjunto no seamos tan buenos como éramos, pero tenemos otra oportunidad el 'Boxing Day'", expresó.