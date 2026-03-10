Guardiola: "Tenemos que ser nosotros mismos y no mirar demasiado las consecuencias"

Archivo - El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, en rueda de prensa. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, reiteró este martes que deben ser ellos "mismos y no mirar demasiado las consecuencias" ante la eliminatoria de octavos de final de la Champions frente al Real Madrid, del que dijo que "siempre" es competitivo aunque cada entrenador tenga "lo suyo".

"No hemos coincidido, los consejos se los doy a la gente que conozco, a los demás no soy quien. Con Álvaro no tengo relación", señaló en la previa del encuentro de ida en el Santiago Bernabéu, sobre el entrenador del Real Madrid, al que se enfrenta en los banquillos por primera vez. "Nos conocemos bien, él nos conoce, hay ajustes que tenemos que hacer, pero no, no habrá sorpresas", añadió.

En diciembre, el City venció a un conjunto merengue entrenado por Xabi Alonso, aunque este miércoles espera "cosas parecidas". "Cada entrenador tiene lo suyo, pero el Real Madrid siempre es el Real Madrid. Por muchas teorías que hagamos, esto depende de los jugadores", opinó, antes de dejar claro que no será él "quien menosprecie la entidad de este club".

"Me quiero agarrar a lo que somos nosotros en los últimos partidos. No me queda otra, lo de cómo están ellos lo veremos mañana, y pasará lo que tenga que pasar. Son muchas veces ya, nos tratan bien. Tenemos que estar a nuestro máximo nivel para llevar el cruce bien a nuestra gente", expresó sobre el momento de la eliminatoria.

Un cruce en el que aparece como protagonista un Vinícius Júnior que no contará con el apoyo en el campo del lesionado Kylian Mbappé "Antes teníamos a Kyle Walker... Vinícius es una amenaza constante, intentaremos estar juntos, coger la moto y correr para atrás, a veces por mucho que controles... Intentaremos imponer nuestro juego y que participe lo menos posible", dijo sobre el brasileño.

"Según las informaciones, parece que no fue solo...", bromeó sobre el viaje del delantero francés buscando una segunda opinión de su lesión de rodilla. "En nuestro club también pasa, y creo que en todos", agregó el técnico catalán.

Y Guardiola apeló a la fidelidad a una identidad para abordar este tipo de eliminatorias. "Nunca se sabe lo que va a pasar, pero no pueden pasar cosas buenas si no eres quien eres. Le tienes que mirar a los ojos y decir, vamos a por ello. Ser como somos es la única intención cuando jugamos en grandes estadios", manifestó.

"Queremos ser proactivos, atacar rápido, porque sino nos venimos abajo. No tenemos que cometer errores que penalizan mucho en esta competición, recuperar rápido el balón, ahí es dónde nos definimos. Tenemos que visualizar que podemos, demostrar que somos los mejores, de lo contrario, llegar a la final o las semifinal si no eres como eres es muy complicado. A veces juegas horrible y pasas, es suerte, tienes que tener la sensación de que te mereces estar ahí", prosiguió.

Guardiola confesó que durante su etapa en el FC Barcelona tenía la sensación de que "nunca" eran quienes tenían "que ser". "Cuando fui al Bayern, lo mismo; tenemos que ser nosotros mismos y no mirar demasiado las consecuencias. Si te quedas fuera, no pasa nada; si pasa, que haya sido porque has sido quien tienes que ser", reflexionó.

"Cuando jugamos en Anfield, Old Trafford, el Camp Nou, hay que darlo todo. Siempre te intentarán distraer, pero es fútbol, y prefiero estar aquí, venir a este estadio, porque esto significa que estamos en la élite de Europa. Hace 12-13 años no estábamos aquí, es experiencia de cara al futuro, lo vamos a dejar todo, queremos seguir escribiendo nuestra historia", comentó sobre el ambiente en el Bernabéu.