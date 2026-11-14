Haaland sentencia a Gales y Portugal se lleva un trasquilón de Dinamarca

Archivo - Rasmus Hojlund, durante un partido. - Ulrik Pedersen/ZUMA Press Wire/d / DPA - Archivo

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección noruega masculina de fútbol ha ganado por 3-1 a la de Gales con tantos de Antonio Nusa, Andreas Schjelderup y Erling Haaland durante la jornada 5 del Grupo A4 en la Nations League, donde la líder Portugal ha caído por 1-4 contra Dinamarca, y además este sábado ha brindado un llamativo 3-2 de Suecia frente a Bosnia-Herzegovina.

En la Liga A, la acción comenzó en el Ullevaal Stadion de Oslo, pero no hubo goles hasta la segunda mitad del partido. Nusa abrió el marcador en el 59', tras un córner, cazando con la diestra un balón que botaba en paralelo a la frontal del área. Schjelderup hizo el 2-0 remachando desde el punto de penalti una asistencia rasa de Haaland tras un contraataque.

Aunque David Brooks recortó distancias en el minuto 79 con una sutil picadita en carrera, Haaland sentenció el triunfo local convirtiendo un penalti en el 88'. Esto situó a Noruega con seis puntos en la tercera plaza del grupo y aún con opción de clasificarse para cuartos de final.

Eso sí, por encima tiene a Dinamarca con nueve puntos después de su gran cosecha en Braga. Pierre-Emile Hojbjerg adelantó al conjunto danés de penalti poco antes del descanso y mediada la segunda parte un doblete de Rasmus Hojlund encauzó la victoria. Joachim Andersen metió de cabeza a balón parado el 0-4 (75') y Bernardo Silva hizo el gol luso del honor.

Del resto de la noche europea, en la Liga B destacó ese 3-2 de Suecia para reforzar su liderato de grupo con 13 puntos; Viktor Gyökeres guio el triunfo marcando dos penaltis, pero los suecos sufrieron al final por las dianas de Armin Gigovic y de Sead Kolasinac para una Bosnia que luce ocho puntos, en mejor posición que Polonia (4 pts.) y Rumanía (3 pts.).

En el Grupo B3 también se asentó el líder, en su caso Austria (11 pts.), tras vencer por 1-0 a Irlanda (5 pts.) y aprovechar el 0-0 entre Kosovo (6 pts.) e Israel (3 pts.). Por último, la lucha por el liderato el Grupo B2 siguió entre Irlanda del Norte, con 11 puntos tras ganar por 1-0 a Ucrania, y Hungría, con 10 puntos tras batir por 0-2 a Georgia.