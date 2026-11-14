De Jong abandona la concentración de Países Bajos y no jugará ante Alemania

Frenkie de Jong con la selección neerlandesa de fútbol - Jasper Ruhe / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del FC Barcelona Frenkie de Jong no participará en el encuentro de la Liga de Naciones que la selección neerlandesa de fútbol jugará este lunes ante Alemania y abandona la concentración por problemas de espalda, ha confirmado este sábado la Real Asociación Neerlandesa de Fútbol (KNVB).

"Frenkie de Jong ha estado experimentando algunos leves malestares físicos y se perderá el partido a domicilio contra Alemania. Como medida de precaución, se ha decidido que no viaje a Berlín, ya que el encuentro del lunes llega demasiado pronto para el mediocampista", informó el organismo federativo.

El centrocampista holandés fue titular en la contundente victoria que el combinado dirigido por Xavi Hernández logró ante Grecia (7-0), en la que el barcelonista marcó el ritmo de juego durante 45 minutos. Sin embargo, en el descanso, De Jong se quedó en el vestuario.

El preparador catalán no podrá contar tampoco con el capitán habitual del equipo, Virgil van Dijk, ni con el delantero Brian Brobbey, ambos también lesionados. A pesar de ello, los holandeses brillaron ante la selección helena y lideran el Grupo A de la Liga de Naciones.

En el primer encuentro del grupo entre ambas selecciones, disputado en septiembre en Ámsterdam, la selección alemana y la neerlandesa firmaron un empate (2-2) en que supuso el debut de Jürgen Klopp como seleccionador germano.