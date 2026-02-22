Hansi Flick: "Dimos una buena respuesta y aprovechamos la oportunidad del liderato"

Hansi Flick, FC Barcelona - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, valoró la "buena respuesta" de su equipo a una semana complicada tras las derrotas ante el Girona y "especialmente la del Atlético", con un 3-0 este domingo contra el Levante que les sirvió además para recuperar el liderato de LaLiga EA Sports.

"No es fácil después de dos derrotas, especialmente la del Atlético que fue un mal momento para nosotros. Pero hoy dimos una buena respuesta. Lo hablamos, analizamos muchas cosas, y hubo reacción", dijo en rueda de prensa en el Camp Nou.

El preparador azulgrana fue preguntado varias veces por un Lamine Yamal que no sacó su mejor versión y que se fue enfadado con el cambio en los últimos minutos. "Es normal. Lo más importante es que ganamos. Tenemos algunos jugadores que merecían jugar. Esto no va de un jugador, es sobre el equipo, hay jugadores que merecen jugar y hago el cambio", apuntó.

"Teníamos la oportunidad y la aprovechamos para estar en el liderato, pero queda mucho. Estoy contento de que dimos la respuesta correcta y es lo que quiero ver", añadió, valorando también la importancia de estas semanas sin Champions.

"Es importante tener estas dos semanas, también para descansar un poco y centrarnos en el próximo partido contra el Villarreal. Después, con suerte, tendremos partido cada tres días, así que es importante estas dos semanas", afirmó.

Por otro lado, Flick fue preguntado por Cancelo, Marc Bernal y por Joan Garcia. "Es importante ver lo que hace en los entrenamientos, hoy mostró sus cosas positivas. Nos dio opciones de crear ocasiones, fue un gran partido. Es un jugador fantástico y nos puede ayudar mucho", apuntó.

"Marc es un jugador de futuro de este club y tendrá un gran futuro aquí. Espero que se mantenga sano y ha hecho un muy buen partido. Me gusta verle. Quien juega en el once lo tiene que merecer. Es la manera de que todo el mundo sea mejor y mejore", dijo. "Es un portero completo, es muy rápido en sus reacciones, tiene calma con el balón", terminó sobre Joan.