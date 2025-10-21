Hansi Flick: "Lamine Yamal estará al 100% para el Clásico"

Destaca el papel de Fermín López en la goleada (6-1) al Olympiacos

BARCELONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, aseguró tras la victoria (6-1) ante el Olympiacos en la tercera jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones que Lamine Yamal estará "al 100%" para el Clásico del domingo frente al Real Madrid, y subrayó que el equipo "llega con confianza" tras un triunfo "muy positivo" en el Estadi Olímpic Lluís Companys.

"Lamine no siente nada, no tiene molestias. Para él, como para el resto, esta victoria es importante. El domingo veremos a otro Lamine Yamal, al cien por cien. Cuando miras atrás, siempre ha rendido en los grandes partidos, no tengo ninguna duda de eso", afirmó el técnico alemán en rueda de prensa, convencido de que el joven atacante estará listo para el duelo ante el Real Madrid.

Flick se mostró satisfecho con la actuación global de su equipo. "Cada victoria da más confianza al equipo. Era importante ganar y anotar seis goles realmente es bueno", celebró, antes de valorar el esfuerzo colectivo y el nivel individual de varios jugadores.

Resaltó especialmente la aportación de Fermín López, autor de un 'hat-trick'. "Olympiacos empezó muy bien, presionando alto, y nos costó salir desde atrás, pero el gol de Fermín nos ayudó mucho. A partir de ahí, el equipo tuvo más confianza y se notó en el resultado. Es algo positivo también para las próximas semanas", afirmó.

"Tiene mucho potencial y se ha podido ver", comentó sobre Marcus Rashford, autor de un doblete. "Es diferente, dinámico, delante de portería siempre se coloca muy bien ante el rival. Para nosotros es importante tenerle, con y sin balón. Es bonito verle marcar dos goles", destacó del inglés.

"Marcus hizo un buen encuentro, actuó bien, siempre está presente. Es importante tenerle, lo da todo, al cien por cien. Puede jugar en distintas posiciones, es rápido y combina bien cerca del área. Cuando tengamos más confianza y se entienda mejor con los compañeros, será todavía mejor", añadió.

Preguntado por la expulsión de Hezze (Olympiacos) que condicionó el encuentro, el técnico prefirió no entrar en polémicas. "No lo sé, quizá sí, pero ya sabéis que no me gusta hablar de los árbitros. Los jugadores son quienes deben hacerlo en el campo. A veces las decisiones van a favor o en contra, es cuestión de sensaciones. Entiendo que estén enfadados, pero no quiero entrar en esa discusión", apuntó.

De cara al Clásico del domingo, Flick subrayó que necesitarán "a todos al máximo nivel". "Es el primer gran partido, siempre es así. Tienen un equipo fantástico y lo han demostrado esta temporada. Tenemos que luchar, estar preparados y trabajar bien durante la semana", avisó.

Por último, destacó la importancia del trabajo diario y el valor de La Masia. "El entrenamiento es lo más importante porque ahí puedes mejorar, subir el nivel y aprender. Todos entrenan con algunos de los mejores del mundo, y el respeto entre ellos es enorme. Es único lo que genera La Masia: los jugadores están muy conectados y es genial ver cómo los nacidos en 2007 que jugaron juntos allí ahora entrenan o compiten con nosotros. Tener ese fondo de cantera es muy valioso", concluyó.