Hansi Flick: "No necesitamos un milagro el martes"

Hansi Flick, FC Barcelona - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, valoró la importancia de los tres puntos este sábado en el derbi contra el Espanyol (4-1) aunque la Liga aún no esté ganada, pensando ya en dar la vuelta a los cuartos de final contra el Atlético de Madrid en la Champions, donde apuntó que no necesitan "un milagro".

"Hoy lo importante eran los tres puntos. En el primer tiempo dominamos el partido y en el segundo perdimos un poco el control. Nos metieron el 2-1 y hubo que trabajar duro. Los cambios fueron buenos, tuvimos más control. Estoy muy contento por Ferran, también por Rashford y Lamine. El equipo está bien, en buen momento", afirmó en rueda de prensa en el Camp Nou.

El técnico alemán fue preguntado en su mayoría por el duelo del martes en el Metropolitano, donde el equipo azulgrana necesita remontar un 2-0 para estar en semifinales de la Champions. "Para mí no necesitamos un milagro, solo necesitamos nuestro partido perfecto. Somos capaces de hacerlo. El Atlético es un gran equipo pero nosotros también, todo el mundo está listo y quiere demostrar que es capaz de hacerlo", afirmó.

"Cuando ves nuestra temporada, hemos tenido muchas lesiones, tenemos que manejar todo, también los demás equipos. Siempre pienso positivo, lo que hemos hecho hasta ahora es fantástico. El gran objetivo es la semifinal de Champions, tiene que ser un gran partido por nuestra parte, y tenemos la calidad para ganar la Liga, pero hay que ir con una buena mentalidad y jugar como equipo", añadió.

Por otro lado, Flick valoró la poca rotación de su equipo con respecto al descanso del Atlético a titulares contra el Sevilla. "Manejamos los minutos. El partido fue diferente a lo que esperábamos en el segundo tiempo, cambiamos de idea. Tenemos dos días para recuperar. Los jugadores pueden hacerlo", comentó.

El preparador azulgrana se refirió a la lucha liguera, con nueve puntos sobre el Real Madrid. "Para mí no está hecho. Nueve puntos está bien, pero no está terminado. No podemos pensar que está hecho, no lo aceptaré. Hasta que esté hecho tenemos que jugar a nuestro mejor nivel. Queremos seguir con la actitud y cómo juega este equipo estos dos años, y es lo que queremos mostrar el martes", dijo.

Flick celebró los goles de Ferran, tras recibir críticas por su rendimiento. "Lo más importante es que protegemos a los jugadores. Algunas veces no es fácil (las críticas), piensas que no es justo, pero es parte de nuestro trabajo. Somos responsables de nuestras actuaciones. Ferran está en buen momento y es lo que veo", apuntó, descartando lesión de Gerard Martín y sin poder adelantar cuántos minutos jugará Frenkie de Jong el martes.