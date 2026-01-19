Hansi Flick: "No tuvimos suerte, algunos días son así"

Hansi Flick - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, se mostró dolido por la derrota (1-0) contra la Real Sociedad pero no con la actuación de su equipo este domingo, lamentando la falta de "suerte", también con algunas decisiones arbitrales en Anoeta.

"No estoy contento ahora mismo porque perdimos tres puntos, pero la manera en la que jugamos al fútbol, esto es como queremos jugar, como juega el Barça, pero también cometimos dos errores en defensa. Tenemos que estar mejor. Hoy hemos jugado bien, no tuvimos suerte, algunos días son así, no sabes por qué pierdes. Tenemos que centrarnos en el siguiente partido", dijo en rueda de prensa.

Flick fue preguntado por un Gil Manzano que estuvo en el punto de mira azulgrana por varias acciones de VAR, y criticado después del partido por Frenkie de Jong por su arrogancia. "No estoy decepcionado con el árbitro porque sé que es así. Todo el mundo lo vio, no quiero gastar energía en él. Tenemos que centrarnos en nosotros. Tenemos que marcar más goles, tuvimos oportunidades, nos vamos sin puntos y es lo decepcionante", afirmó.

"Todo el mundo lo sabe, que es así. Siempre hablo bien de los árbitros, tenemos muy buenos, pero De Jong tiene razón, es el capitán, quiere hablar con él y no hay posibilidad. Desde fuera, cuando queremos hablar con el cuarto árbitro no se puede. Tenemos que aceptarlo, no es agradable", añadió.

"Es mejor tener esta situación, es mejor crear situaciones. Lo que puedo decir es que cómo jugamos al fútbol es muy bueno, no gastar energía en otras cosas, el árbitro, concentrarnos en nosotros. Tenemos que defender mejor, nada más después de hacer el 1-1, este gol nos mata. Esto es lo que tenemos que trabajar y mejorar", terminó, recordando con ironía que la pasada temporada tuvieron también polémica en Anoeta.