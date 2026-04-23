Hansi Flick: "Es una pena que se lesione Lamine, hay que saber por cuánto tiempo"

Hansi Flick, FC Barcelona - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, lamentó la lesión de Lamine Yamal este miércoles en la victoria (1-0) contra el RC Celta en el Camp Nou y confesó que tienen que "esperar" para saber su tiempo de baja, después de un partido en el que reconoció que no estuvieron finos aunque lucharon "como equipo".

"No fue fácil. No hicimos un buen partido. El Celta presionó arriba, tuvimos algún problema en el primer tiempo, en el segundo fue mejor. Los dos cambios que tuvimos que hacer no lo pusieron fácil. Nos cambió el plan y lo hizo difícil. Lo más importante es que logramos los tres puntos", dijo en rueda de prensa.

"Hemos luchado hasta el final y en la segunda parte no tuvieron ocasiones. El segundo gol nuestro fue gol, he visto la foto, y no sé por qué el VAR decidió diferente. Hay que aceptarlo y estas cosas me preocupan más. Podemos jugar mucho mejor, luchamos hasta el final como equipo, pero hay que jugar más inteligente y con más confianza", añadió.

Por otro lado, el técnico alemán fue preguntado por la lesión de un Lamine que pidió el cambio en el lanzamiento del penalti que supuso el 1-0. "Tenemos que esperar a mañana. Tiene algo porque lo sintió, después del gol tuvo que dejar el partido. Esperemos que no sea muy malo, pero hay que esperar. Hay una lesión y hay que esperar para saber cuánto tiempo", afirmó.

"Son cosas que pasan, es una pena que Lamine se lesione, también Cancelo, Bernal, Raphinha, Christensen, es así. Siempre lo siento con ellos, sé lo que pasa y lo que pasan para volver. Tenemos que centrarnos en el próximo partido", añadió.