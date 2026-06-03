Hansi Flick repite como mejor entrenador de LaLiga tras revalidar el título con el Barça

Hansi Flick se dirige a la afición tras conquistar el título de LaLiga después del partido entre el FC Barcelona y el Real Madrid en el Spotify Camp Nou - Jan Kolodziej/ZUMA Press Wire/dp / DPA

BARCELONA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, el alemán Hansi Flick, ha sido distinguido como Mejor Entrenador de LaLiga EA Sports 2025/26 después de conducir al conjunto blaugrana a la conquista de su segundo campeonato liguero consecutivo.

El técnico alemán vuelve a recibir este reconocimiento tras una temporada en la que el Barça se proclamó campeón con 94 puntos y mantuvo el dominio mostrado en la campaña anterior, la primera de Flick, consolidando y evolucionando su propuesta futbolística.

Con Flick, el Barça cerró el campeonato con solo seis derrotas en las 38 jornadas disputadas y fue además el equipo más goleador del torneo, con 95 tantos anotados.

Entre los logros más destacados del Barça figura también un registro inédito en la historia reciente de la competición, al convertirse en el primer equipo capaz de ganar todos sus partidos como local en una Liga de 38 jornadas. Los blaugranas firmaron un pleno de 19 victorias en 19 encuentros en Barcelona.

LaLiga destacó en un comunicado la regularidad y el rendimiento mostrado por el equipo dirigido por Flick, que ha conseguido mantener al Barça en lo más alto del fútbol español por segunda temporada seguida.

En la votación final, el preparador alemán se impuso a los otros candidatos al galardón; José Bordalás, entrenador del Getafe, y Marcelino García Toral, técnico del Villarreal.