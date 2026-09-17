Hansi Flick: "Siempre es bueno tener un gran comienzo, pero lo importante es tener un gran final"

Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha insistido en que "siempre es bueno tener un gran comienzo" de temporada en todas las competiciones, a rebufo de su goleada (7-2) al Racing de Santander en la jornada 6 de LaLiga EA Sports, pero matizando que "lo importante es tener un gran final" de curso y alzar títulos.

"Siempre es bueno tener un gran comienzo, pero lo importante es tener un gran final, en eso es donde tenemos que trabajar y lo haremos. Creo que estamos en un buen momento y tenemos que aprovecharlo. El próximo partido es el sábado, también un encuentro muy difícil en Sevilla. Para nosotros es importante", dijo este miércoles desde el Spotify Camp Nou.

"Dijimos que queremos ganar todos los partidos de los primeros ocho. No será fácil si recordamos cómo fue la temporada pasada [en el Sánchez-Pizjuán]... Creo que también fue antes del parón de selecciones, así que tenemos que estar preparados para eso", recordó el entrenador culé el 4-1 encajado por sus pupilos en su última visita a los hispalenses.

"Me gusta cómo estamos jugando. También me gusta el resultado, por supuesto, y los tres puntos. Al final puedo decir que hoy estoy contento y que el equipo también está contento por la victoria. Creo que no ha sido fácil jugar contra el Racing de Santander porque juega un fútbol muy bueno, le gusta sacar el balón jugado, le gusta tener la posesión y en algunas situaciones no ha sido fácil para nosotros", resumió.

Luego habló sobre la actuación del portero polaco Wojciech Szczesny, que entró al campo en el descanso. "Cometió un error, sí, pero todos cometemos errores. Es normal en la vida, esto sucede", afirmó sobre el sustituto del renqueante Joan Garcia. "Ya veremos. Hay que esperar a mañana y entonces veremos más", se limitó a responder sobre esta lesión.

Más tarde repitió el estilo ofensivo que persigue. "Esa es nuestra mentalidad, esa es la forma en que queremos jugar. Y también les he dicho a los jugadores: cuando perdemos el balón, tenemos que ir a por él, tenemos que presionar; no uno o dos jugadores, sino todos juntos. Y lo ha hecho. Es bueno, es fantástico verlo", se congratuló el alemán.

Además, negó tener miedo por flojear en el futuro tras empezar tan fuerte esta campaña. "Me quedo con cada punto que conseguimos. Nos da confianza y eso se nota en el campo. Lo importante es la dinámica, la intensidad que tenemos en nuestro juego. Todos están involucrados. Tu compañero mencionó la presión tras pérdida. Para mí, cómo trabajamos juntos como equipo es crucial", contestó Flick a una periodista.

"No es fácil comparar equipos. No me gusta hacerlo porque también valoro mucho lo que vi en mis equipos en el pasado, tanto en la primera temporada aquí como en la segunda. Hemos ganado cinco títulos juntos y esto no es el final, estamos aquí para ganar más. Es nuestro objetivo, es lo que queremos lograr. Lo importante es que todos sabemos que debemos trabajar duro; creo que vamos por buen camino y estamos en un buen momento, pero debemos seguir así", reflexionó el técnico blaugrana.

Después elogió a Karim Adeyemi. "Creo que todavía tiene mucho margen de mejora. Se adaptará a nuestra idea de juego, a cómo queremos jugar, a nuestra filosofía. Pero ya nos aporta mucho, como se ha visto hoy. Ha protagonizado tres o cuatro acciones destacadas y todo el equipo lo respalda, es algo positivo", señaló sobre el ex del Borussia Dortmund.

"Me alegro por él, ya que su etapa en Alemania no fue fácil. Me gusta lo que veo. Creo que sus compañeros lo describirían como alguien muy divertido; conecta bien con ellos, lo aprecian y es un buen chico. Lo da todo en el campo y es importante. Tiene margen de mejora y trabajaremos en ello. Pero su velocidad es increíble", incidió Flick al respecto.

"Creo que nuestra idea de juego es fantástica, los jugadores que tenemos son magníficos y tienen mucha calidad. Estoy seguro de que todos aquí en el estadio, y probablemente todos los amantes del fútbol, coinciden en esto. Pero es solo el primer paso y sabemos que queda un largo camino por recorrer", recalcó nuevamente el entrenador germano.

"Lo repito siempre porque es la verdad: no pensamos en el desenlace, sino en el próximo partido. Estamos contentos con el resultado y con esta actuación, pero nada más. Sabemos que mañana será otro día y querremos ganar también", concluyó el ambiciso entrenador del Barça.