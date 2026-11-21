20 November 2026, Bavaria, Munich: Bayern Munich's Harry Kane (L) receives treatment for an injury during the German Bundesliga soccer match between Bayern Munich and 1. FC Cologne at Allianz Arena. Photo: Tom Weller/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemä den Vor - Tom Weller/dpa

MÚNICH, 21 Nov. (dpa/EP) -

El futbolista inglés Harry Kane, delantero del FC Bayern, ha sido operado con "éxito" tras lesionarse el tobillo izquierdo durante un partido de su equipo el pasado viernes contra el FC Köln, según ha anunciado el club de Múnich a través de la red social X.

La intervención para reparar la rotura del ligamento sindesmosis de ese tobillo fue exitosa, según explicó la entidad muniquesa en su nota de prensa, y Kane empezará ahora un intenso programa de rehabilitación. "¡Recupérate pronto, Harry!", concluyó el mensaje del club.

El propio jugador inglés publicó en Instagram una foto desde su cama de hospital: "¡Los altibajos de la vida! Por supuesto, estoy muy decepcionado por esta lesión, pero como siempre, es una oportunidad para demostrar perseverancia y seguir mejorando hasta 2027", comentó.

"¡Volveré fresco y listo para afrontar la fase decisiva de la temporada!", escribió el actual máximo goleador de la Bundesliga. Luego Kane citó a su amigo Julian Edelman, exjugador de la NFL: "Los tiempos difíciles pasan, la gente fuerte permanece", se hizo eco de su frase.

El flamante ganador del Balón de Oro tuvo que abandonar el campo en el minuto 20 tras una dura entrada por detrás de Joël Schmied, defensa del Köln. Kane, que ya suma 10 goles esta temporada entre Bundesliga, Liga de Campeones y Copa Alemana, necesitó atención médica antes de retirarse cojeando en compañía del cuerpo médico del club.

"Es un duro golpe", declaró en rueda de prensa su entrenador en el Bayern, Vincent Kompany, quien también vio lesionarse a Michael Olise, la otra gran estrella del equipo, después de recibir atención médica debido a un contacto con un defensa rival en el minuto 42.

El atacante francés pudo regresar al partido inicialmente, pero también fue sustituido en el descanso. Según el director deportivo general del club, Max Eberl, Olise se torció el tobillo, y además la cadena televisiva Sky informó que abandonó el estadio en muletas.