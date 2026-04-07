Havertz acerca al Arsenal a semifinales

El delantero del Arsenal Kai Havertz en la acción del gol. - Zed Jameson/PA Wire/dpa

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Arsenal se ha impuesto este martes al Sporting de Portugal (0-1) en el José Alvalade, en la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones, gracias a un postrero gol de Kai Havertz, que da ventaja a los londinenses de cara a la vuelta que se disputará el próximo miércoles en el Emirates Stadium.

La profundidad de banquillo del Arsenal fue decisiva para que los de Mikel Arteta se llevaran el triunfo ante el Sporting de Portugal en la ida de cuartos de final de la Champions League. Entre Gabriel Martinelli y Kai Havertz, ambos incorporados al terreno de juego en el último tramo del encuentro, fabricaron el tanto del triunfo. El brasileño asistiría al alemán en el descuento, para tomar ventaja en una eliminatoria que estaba sosteniendo igualada un gran David Raya.

El partido arrancó en el José Alvalade con mucha igualdad, con un Arsenal más propositivo pero con los locales aprovechando los espacios a la contra. Y así llegaría la primera, y más clara para el Sporting. Araujo sorprendió con una incorporación al ataque, y cuando se plantó delante de David Raya, estrelló su remate contra el larguero. Se salvaban los londinenses que apenas eran capaces de inquietar la portería de Rui Silva.

De hecho, sólo lo conseguirían en la primera mitad en jugadas a balón parado. Una de las más peligrosas llegaría con una falta lateral botada por Martin Odegaard, poco participativo en el juego combinativo 'gunner', pero el centro cerrado del noruego acabó despejado por la zaga en la que sería la antesala de la mejor ocasión de su equipo. Y es que, en el saque de esquina, Madueke, rematando a puerta de manera directa, estrelló el esférico en el travesaño.

Aun quedaban más de 20 minutos para que acabara la primera mitad, pero las imprecisiones en la zona decisiva del campo marcaron el tramo final de la primera mitad. Así, Sporting y Arsenal se marcharon a vestuarios con empate a cero en el marcador y con la sensación de que, ambos, tenía mucho margen de mejora en la faceta ofensiva.

El entretiempo sentó mejor al Arsenal, que salió con mayor personalidad. Y la primera llegaría, de nuevo a balón parado y de nuevo en botas de Odegaard, pero su centro, que se envenenado lo sacaría Rui Silva. Mayor susto se llevaría el público local unos minutos después, cuando un remate desde la frontal de Zubimendi acabaría en el fondo de la red. Pero por suerte para los lisboetas, Gyökeres estaba adelantado en el inicio de la jugada.

Lo que sí haría el tanto anulado es cargar de confianza al Arsenal, que comenzaría a embotellar en su propio área a un Sporting al que ya le costaba salir a la contra. Sin embargo, los de Rui Borges fueron quitándose el agobio con el paso de los minutos, llegando a tener en la cabeza de Catamo, tras una gran jugada individual de Luis Díaz, el primer gol del partido. Sin embargo, David Raya aparecería con un paradón para negárselo.

Sería la primera de tres intervenciones salvadoras del internacional español, que poco después negaría al gol a Catamo, primero, y Luis Díaz, después. Y cuando todo parecía abocado al empate sin goles, los cambios darían la victoria a los de Arteta. El balón cayó en tres cuartos de campo en botas de Gabriel Martinelli, que vio el desmarque de Kai Havertz. El alemán controló a la perfección el balón para acomodárselo a su pierna izquierda, con la que batió a Rui Silva ya en el descuento.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: SPORTING CP, 0 - ARSENAL, 1 (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

SPORTING CP: Silva; Fresneda, Diomandé, Inacio, Araújo; Simoes (Bragança, min.62), Morita; Catamo, Trincao, Gonçalves (Nel, min.79); y Suárez.

ARSENAL: Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard (Havertz, min.70), Zubimendi, Rice; Madueke (Dowman, min.76), Gyökeres y Trossard (Martinelli, min.76).

--GOLES:

0-1, min.90+1: Kai Havertz.

--ÁRBITRO: Daniel Siebert (ALE). Amonestó con tarjeta amarilla a Morita (min.31) en el Sporting CP.

--ESTADIO: José Alvalade.