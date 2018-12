Henry: "Hay que quedarse con la segunda parte, que ha sido lo mejor"

Publicado 28/11/2018 21:50:27 CET

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del AS Mónaco, Thierry Henry, ha asegurado este miércoles que debe "quedarse con la segunda parte" de sus pupilos como nota positiva de la derrota en el Metropolitano (2-0), pues para él "ha sido lo mejor" ante un Atlético de Madrid que ha sellado con dicho triunfo su acceso a los octavos de final de la Liga de Campeones.

"En la primera parte hemos estado muy tímidos. El primer gol viene tocado por un defensa. Si vienes aquí y te meten un gol temprano, todo se hace mucho más difícil; ese gol nos ha bajado los ánimos. En la segunda parte les he dicho que, si cada vez que íbamos hacia el centro nos volvíamos, no íbamos a hacer nada. Desde ahí, hemos ido hacia arriba de nuevo. Hay que quedarse con eso, con la segunda parte, que ha sido lo mejor", comentó Henry en la rueda de prensa posterior al partido.

"He intentado equilibrar el equipo todo lo que he podido hoy. Los jóvenes han respondido bien y también los veteranos en la segunda parte", señaló el técnico francés, que metió a los colchoneros en la retahíla de favoritos para conquistar esta 'Champions'. "Sí que el Atlético puede ganarla, por qué no. Ya estuvieron a un segundo de ganarla una vez, luego otra final perdida... Con los jugadores que tiene, sí que este equipo puede ganarla", insistió.

Pese a ello, matizó sus palabras. "Pero claro, que me vas a decir de la 'Juve', del Barça, del Real Madrid... Aquí nadie quiere hablar de ello, pero hay un montón de equipos que también pueden ganarla", añadió Henry tras ver que sus pupilos se quedaban fuera de cualquier competición europea para lo que resta de campaña.

"Quedar eliminados es un alivio y una pena, ambas cosas. Tenemos que pensar ahora en la Liga y sabemos que aquí nos queda aún un partido contra el Borussia. Pero nuestra guerra real es el Montpellier, he intentado poner un equipo que pudiese competir pero escuchando también a quienes tenían lesiones", explicó sobre la cautela en su 'once' titular.

Por último, elogió a Diego Pablo Simeone. "Iban ganando 2-0 pero él no dejaba a su equipo tranquilo. Es la consigna que él tenía como jugador y se la da al equipo, parece un jugador más. Él es una referencia para mí", comentó finalmente sobre el técnico de un Atleti que ya está entre los 16 mejores equipos del continente.