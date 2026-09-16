Horarios de la jornada 9 de LaLiga EA Sports

El jugador del Real Madrid Kylian Mbappé. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona visitará al Real Betis en el estadio de La Cartuja el sábado 17 de octubre (18.30 horas) mientras que el Real Madrid recibirá en el Santiago Bernabéu al Sevilla el domingo 18 (21.00 horas), en la jornada 10 de LaLiga EA Sports, una antes de la disputa del primer Clásico de la temporada.

El FC Barcelona afrontará la difícil visita al estadio de La Cartuja el sábado 17 de octubre a las 18.30 horas, un día antes que el Real Madrid reciba en casa al Sevilla FC a las 21.00 horas en el Santiago Bernabéu. Ambos partidos correspondientes a la jornada 9 de LaLiga EA Sports, última antes de que azulgranas y blancos disputen en el Spotify Camp Nou el primer Clásico de la temporada.

Además, destacan los duelos del sábado entre RCD Espanyol y Atlético de Madrid (14.00 horas), el derbi autonómico entre Villarreal y Elche (16.15 horas) y la última visita del Athletic Club a Mestalla (21.00 horas). Todo, en una jornada que abrirá el viernes el Deportivo de A Coruña - Levante (21.00 horas) y cerrará el lunes el derbi madrileño entre Getafe y Rayo Vallecano (21.00 horas).

PROGRAMA DE LA JORNADA 9 DE LALIGA EA SPORTS

Viernes 16.

RC Deportivo - Levante21.00 horas.

Sábado 17.

RCD Espanyol - At. Madrid14.00 horas.

Villarreal - Elche16.15 horas.

Real Betis - FC Barcelona18.30 horas.

Valencia - Athletic Club21.00 horas.

Domingo 18.

CA Osasuna - Real Racing Club14.00 horas.

RC Celta - Deportivo Alavés16.15 horas.

Málaga - Real Sociedad18.30 horas.

Real Madrid - Sevilla21.00 horas.

Lunes 19.

Getafe - Rayo Vallecano21.00 horas.