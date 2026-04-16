Iago Aspas: "Espero que no tardemos tanto en volver a Europa"

Archivo - Iago Aspas, RC Celta de Vigo - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El capitán del RC Celta, Iago Aspas, reconoció la superioridad del Friburgo este jueves y su efectividad en Balaídos (1-3) en el adiós a la Liga Europa del equipo español, "orgulloso" de los suyos y deseando no tardar tanto en volver a jugar competición europea, tarea que les queda para esta temporada.

"Han tenido mucha efectividad. La primera que han llegado ha sido un golazo por la escuadra. Han sido superiores pero me voy orgulloso de los nuestros. Recuerdo aquí en octubre cuando se me hizo el homenaje, estábamos en descenso, habíamos perdido el primer partido de Europa, no bajamos los brazos", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.

Aspas confió que ahora el Celta asegurar la competición europea del próximo año. "Estoy orgulloso del día a día, del cuerpo técnico, de la afición. Llevó 300 partidos para volver a jugar en Europa, espero que la próxima vez no tardemos tanto, eso nos pasa por los siete partidos que nos quedan. Disfrutar y hacer el juego alegre que tenemos para volver a jugar en Europa", afirmó.

"Es una decepción, pero ha sido un pasaje precioso por la Europa League. Yo después de ocho años sufriendo, los compañeros son muy jóvenes, ahora estamos viviendo un momento perfecto de fútbol, de comunión, que eso no se pierda. Quedan siete jornadas, seguir trabajando, seguir haciendo las cosas que no estamos haciendo bien para que nos lleve a Europa otra vez", añadió.

Por último, Aspas fue preguntado por su futuro, sin saber decir si seguir en el Celta o no. "No lo sé, por ahora a seguir disfrutando, lo que tenga que venir ya vendrá", terminó.