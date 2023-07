Iborra se despide del Levante: "No queda otra que cumplir las normas"

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El mediocentro Vicente Iborra se ha despedido este lunes de la UD Levante, argumentando que "no queda otra que cumplir las normas", en referencia al control económico de LaLiga, al mismo tiempo que reconoció que "ha sido un honor y un orgullo" defender la camiseta 'granota'.

"Ha sido un honor y un orgullo volver a reencontrarnos y poder sentir lo que he sentido cada vez que he vestido nuestra camiseta, la cual he tratado siempre de defender con el máximo respeto y responsabilidad", escribió el futbolista en una publicación en su perfil de Instagram.

Iborra agradeció al Levante "haber intentado todo" por hacer posible su continuidad. "Pero no queda otra que cumplir las normas", lamentó el futbolista, en referencia al control económico de LaLiga que no permitiría a la entidad una rebaja sustancial del sueldo del jugador para la próxima temporada.

"Me siento en deuda con vosotros, 'granotas', mi deseo es que consigamos juntos esas alegrías que esta temporada no hemos podido. Seré uno más allá donde esté, sufriendo, pero sabiendo que tras mi club hay una afición más viva que nunca, fiel y leal", destacó en su mensaje Iborra.

En sus palabras, el centrocampista reiteró que "nunca" podrá "hacer lo suficiente" para devolver todo el cariño recibido por la afición 'granota'. "Quiero agradecer a cada trabajador, compañeros y cuerpos técnicos por haber aguantado mis exigencias en el día a día, sé que no he sido fácil, pero siempre he tratado de hacerlo por un bien común", concluyó.

El jugador regresó la pasada temporada al Levante, disputando un total de 43 encuentros en su segunda etapa en la entidad 'granota'. El canterano blaugrana debutó con el primer equipo en 2007, extendiendo hasta 2013 su primera aventura en el equipo del Ciutat -en total, 231 partidos con el equipo valenciano-.