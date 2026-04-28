La IFAB aprueba sancionar con tarjeta roja a los jugadores que se tapen la boca

Archivo - Gianluca Prestianni con Vinícius en el Benfica-Real Madrid de Liga de Campeones - Miguel Lemos/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La International Football Association Board (IFAB), el organismo que determina las reglas del fútbol, ha aprobado por unanimidad este lunes sancionar con tarjeta roja a los jugadores que se tapen la boca con el objetivo "de ocultar una conducta discriminatoria" al encararse con un rival, una norma que empezará a aplicarse en el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

Así lo ha anunciado el organismo en una sesión especial celebrada en Vancouver (Canadá), en la que ha aprobado por unanimidad dos cambios, propuestos por la FIFA, para abordar las conductas discriminatorias e inapropiadas.

Además de la expulsión para los que se tapen la boca, una norma motivada por el incidente del futbolista del Benfica Gianluca Prestianni con el delantero del Real Madrid Vinícius, la IFAB también confirmó que también se mostrará tarjeta roja a los futbolistas que abandonen el terreno de juego en señal de protesta contra la decisión del árbitro o a los miembros del cuerpo técnico que les pidan hacerlo. En un principio, se declarará la derrota del equipo que provoque que se suspenda el partido.

Este cambio se produce tras lo ocurrido en la final de la pasada Copa África, cuando Senegal abandonó el campo después de un penalti pitado a favor de Marruecos en los últimos minutos. Igual que la regla anterior, también pasará a aplicarse desde el Mundial de este verano.