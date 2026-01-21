Ilias Akhomach, cedido al Rayo Vallecano tras renovar con el Villarreal

Archivo - Ilias Akhomach, Villarreal - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press - Archivo
MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -
El extremo hispano-marroquí Ilias Akhomach jugará cedido en el Rayo Vallecano hasta final de temporada después del acuerdo anunciado este miércoles con el Villarreal, club con el que renovó su contrato una temporada más, hasta 2028.
"El Villarreal CF ha alcanzado un acuerdo de renovación con Ilias Akhomach. El extremo hispano-marroquí, cuya vinculación con el club amarillo concluía en 2027, ha ampliado un año más su contrato, hasta junio de 2028", anunció el equipo amarillo.
En el mismo comunicado, el 'Submarino' desveló la cesión del jugador de 21 años, que llegó al club de la Plana en verano de 2023, al Rayo Vallecano, equipo madrileño que también se hizo eco de la llegada de Ilias Akhomach a través de sus redes sociales.
"El Villarreal CF ha acordado con el Rayo Vallecano la cesión del joven futbolista groguet, que vestirá la elástica franjirroja hasta final de la presente campaña 2025/26. El acuerdo de cesión no contempla opción de compra", termina la nota.