Imanol Alguacil: "Quería renovar, pero no he ganado lo que tenía que ganar"

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, ha asegurado que a pesar de que quería "renovar" con el club donostiarra no quería hacerlo "a cualquier precio", y ha reconocido que tomó la decisión de marcharse a final de temporada porque "no" había "ganado lo que entendía que tenía que ganar".

"La semana pasada decidí dar la noticia de que no iba a continuar en la Real Sociedad, había hablado con Jokin -Aperribay- que sería a finales de abril-principios de mayo. La intención era seguir, continuar con la Real Sociedad, pero a la vez estoy súpercontento, orgulloso de haber conseguido todo lo que hemos vivido durante estos años", declaró en rueda de prensa.

Así, agradeció al presidente del club su "paciencia y espera". "No hay un motivo concreto, creo que era el momento. No quiero dramas, me voy con pena pero sobre todo muy contento y orgulloso, y es con lo que me quedo. Por el bien de la Real Sociedad, espero que seáis comprensivos. Quedan cinco partidos y estoy con muchísimas ganas de poder acabar esta temporada una vez más en Europa", indicó.

Además, señaló que haber comunicado su decisión no supone quitarse "un peso de encima", sino que lo está viviendo "con muchísima tranquilidad". "Yo quería renovar, pero no a cualquier precio, haciendo las cosas bien. Y seguramente ese ha sido el motivo principal, que no he ganado lo que yo entendía que tenía que ganar. Por eso os decía que me lo tenía que merecer. No hay un motivo especial. Mis sensaciones son buenas, sin drama. Todo tiene un inicio y un final y quiero que se me recuerde así, como una persona que entró sin hacer ruido, con ganas de trabajar, de dar lo mejor para la Real Sociedad, y que se va haciendo un gran trabajo, satisfecho, contento y agradeciendo a todos el apoyo recibido", subrayó.

A pesar de llegar a semifinales de Copa del Rey y estar en puestos europeos en LaLiga, el preparador 'txuri urdin' cree que "no es suficiente". "Para mí no es suficiente. Motivos, no busquéis. Quería renovar, me voy con muchísima pena, ¿cómo no me voy a ir con pena? Estoy dejando el club de mi vida, seis años y medio seguidos en el primer equipo. Me voy con pena y quería renovar, pero soy ambicioso y quería ganar más, y aunque entremos en Europa, para mí no es suficiente", manifestó.

"No estoy cansado; mi relación con el presidente y con el club es inmejorable; la relación con los jugadores es inmejorable; con el staff estoy encantado, ellos están a muerte conmigo, incluso con vosotros estoy contento... Pero todo tiene un principio y un final. He recibido el cariño de los aficionados, y seguramente no me merezco ni la mitad del cariño que he recibido. Estoy satisfecho, tranquilo y muy contento de lo vivido", continuó.

Por otra parte, desveló cómo decidió hablar con Aperribay tras la derrota ante el Deportivo Alavés. "Me metí en cama sabiendo que le iba a dar la noticia a Jokin al día siguiente. Fue en el trayecto de casa a Zubieta, ahí me hizo un clic y dije 'tiene que ser el momento de darle la noticia a Jokin'. Dije '¿para qué esperar más?'. Sin dramas, con naturalidad, había quedado con Jokin en darle la respuesta a finales de abril, principios de mayo", explicó.

Sin embargo, no descarta poder regresar al club en el futuro. "Yo siempre he sido la Real y voy a seguir siendo la Real. Esto del fútbol cambia muy rápido, nunca sabes. Ya habrá tiempo para hablar de lo mío cuando finalice la temporada", expresó.

Por último, habló de cómo se imagina el último encuentro ante el Girona. "Seguramente va a ser diferente, especial, pero no quiero que se centre este tramo final en cómo va a vivir Imanol estos últimos cinco partidos, lo verdaderamente importante es la Real Sociedad. No necesito cariño, no necesito ser reconocido, ya me han reconocido los aficionados durante estos seis años y medio, ya me ha transmitido el cariño que me tienen. Lo realmente importante es que la Real, una vez más, entre en Europa, y ese es mi gran objetivo en estos momentos", concluyó.