Imanol Alguacil: "Sacaremos fuerza de la ovación para responder en los 12 partidos que quedan"

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, ha asegurado que sacarán "más fuerza que nunca" de la ovación que les han rendido los aficionados en el Reale Arena, tras la eliminación en octavos de Liga de Campeones al caer en la vuelta frente al Paris Saint-Germain (1-2), para "responder en los 12 partidos que quedan" de LaLiga EA Sports y volver a competición europea.

"Seguramente estamos pagando el peaje de haber hecho una fase de grupos brutal, de llegar a semifinales de Copa y de estar en LaLiga compitiendo con los de arriba. Lo estamos pagando ahora. No soy dado a buscar excusas, pero con muchos lesionados, con muchas bajas, con gente con su selección... Creo que todavía tiene más valor lo que lo que ha hecho el equipo hasta ahora, pero no nos queremos parar", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, avisó de que lucharán para estar en competición continental el próximo curso. "Queremos seguir soñando con noches como esta y para eso lo que tenemos que hacer es ahora es sacar más fuerza que nunca de la ovación que nos ha dado el público y responder en los 12 partidos que quedan", dijo. "Vamos a pelear al máximo en estos 12 partidos para volver a entrar en Europa", añadió.

"No voy a dejar de confiar, de trabajar, de intentar mejorar, porque lo tenemos que hacer para poder volver otra vez a Europa, y está en nuestras manos. Es el peaje de haber competido por estar vivos en las tres competiciones; en una nos hemos quedado a las puertas de la final, en los penaltis, en la otra nos ha eliminado en octavos el candidato a ganar la 'Champions'... No me voy a arrepentir de haber apostado por las tres", prosiguió.

El preparador vasco aseguró que a pesar de la "racha malísima" del equipo, "partidos malos no ha habido tantos". "Me agarro a que hoy contra el PSG, estando la eliminatoria como estaba, el equipo se ha mantenido de pie, ha seguido buscando la portería rival y ha generado cinco ocasiones clarísimas de gol", expresó. "En el segundo tiempo hemos demostrado carácter, orgullo, hemos tenido cinco ocasiones muy claras, es verdad que con la eliminatoria ya resuelta, pero eso también lo hay que hacer", resaltó.

Además, Alguacil explicó que serán "conscientes" cuando pase el tiempo "del valor que tiene lo que ha hecho este equipo". "Es impresionante la fase de grupos que ha hecho y creo que también es impresionante cómo se ha comportado en esta eliminatoria contra el PSG. Y es verdad que hemos estado lejos, sobre todo una vez que hemos encajado el primer gol hoy", indicó.

"No es sólo el poderío físico, la calidad que tienen, sino el trabajo defensivo brutal que han hecho hoy. Hay muy pocos equipos que lo pueden hacer y seguro que por eso no hemos podido meterles mano como sí lo hicimos allí, sobre todo en la primera hora. No tengo palabras para describir lo que ha hecho este equipo en 'Champions' y seguramente con el paso del tiempo le daremos su valor", continuó.

También confesó que se ha ido "emocionado" del campo por la ovación de los aficionados. "Esa despedida, esa ovación, es fruto de lo que ha estado viviendo esta afición en estos últimos años. Seguramente le vamos a dar mucho valor a lo que ha hecho este equipo en esta 'Champions' con el tiempo. Hemos sido eliminados por un PSG que en estos momentos es candidato serio a llegar a la final. Yo he salido del campo súper orgulloso, muy emocionado por lo que han hecho los jugadores y sobre todo por esa gran ovación final del público", manifestó.

Por último, respecto al PSG, considera que es un claro candidato a ganar el torneo. "Si juega como ha jugado hoy, está a la par del Real Madrid y del City, no tengo ninguna duda, por calidad, por poderío y por el trabajo defensivo que han demostrado hoy", expuso.

"Si juega a este nivel el PSG es serio candidato a ganar la 'Champions'. No es la calidad, no es el físico, es la manera de trabajar, la manera de defender, la manera de apretar que ha demostrado hoy el PSG es complicado. Si hoy no hemos visto una buena versión de la Real Sociedad con balón es, sobre todo en ese primer tiempo, por la gran presión que ha hecho el PSG. Nosotros tampoco estamos en nuestro mejor momento, seguramente hubiéramos podido competir algo mejor; hace tres semanas competimos contra ellos en casa", concluyó.