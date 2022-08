Iñaki Williams, sobre jugar con Ghana: "Los trenes pasan solo una vez y me he montado"

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Athletic Iñaki Williams confesó este viernes que la "oportunidad" de jugar para la selección de Ghana es "un tren que pasa solo una vez" en el que se ha montado, una decisión que ha tomado "con madurez" y la ayuda de su familia.

"Llevo pensando en ello muchos meses, mi familia me ayudó a tomar la decisión, el presidente de la Federación ha hecho fuerza para que esté con Ghana. Es una situación excepcional, me ha llegado la oportunidad, los trenes pasan solo una vez y me he montado. Hay más cosas buenas que malas y la decisión que he tomado ha sido con madurez", relató el delantero en rueda de prensa.

Williams anunció el pasado 5 de julio que jugará con la selección de Ghana, el país de nacimiento de sus padres, una manera de encontrarse con sus "raíces" y de poder disputar el próximo Mundial de Catar ante la ausencia de llamadas de la selección española absoluta.

"Significa representar al país de mis padres y donde me siento querido, necesito devolver la alegría que tienen porque yo vaya, daré todo por Ghana. "No me arrepiento de mi decisión, la disfrutaré deportiva y personalmente", añadió.

El delantero señaló que Ghana contactó con él "hace varios meses" para ofrecerle esta "oportunidad". "Yo tenía un viaje pendiente para ver a mi familia, pero no lo tenía claro, el viaje me ayudó muchísimo para decidirme. Cuando toda la gente se anima a que seas un 'Black Star' siento que he tomado la decisión correcta. Estoy en plena madurez deportiva y es el mejor momento, no me voy a arrepentir", explicó sobre cómo se gestó su elección.

Por otro lado, Iñaki Williams valoró el ambicioso objetivo del equipo de alcanzar los puestos europeos la próxima temporada. "Es algo hablado internamente, ponemos el foco en ello todos los años, no es algo que no sepamos. Vamos a intentar dar un golpe sobre la mesa y volver a Europa, es donde queremos estar", afirmó.

"A Iñaki Williams siempre se le va a exigir porque la gente sabe de lo que soy capaz, soy el primero que se exige. Sea en la posición que sea sé que tendré muchos ojos puestos en mí", comentó sobre su rendimiento.

Así, con la llegada de Ernesto Valverde al banquillo el jugador ha ocupado la mayoría de minutos en la banda derecha, donde se ha encontrado "cómodo". "Llevaba año y medio sin jugar nada en la banda derecha. He disfrutado y he intentado aportar mis virtudes: el desmarque y las rupturas", expresó.

"El año pasado teníamos una idea diferente a la de hoy, que apretamos más e intentamos jugar más en campo contrario. Eso hacía que el rival viniera más incómodo a San Mamés, lo estamos recuperando", celebró sobre lo que aporta Valverde.