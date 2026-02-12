Infantino: "Felicito a Ceferin, Al-Khelaifi y Florentino Pérez por haber alcanzado ese acuerdo"

Archivo - A la izquierda, el presidente de FIFA, Gianni Infantino, y el de UEFA, Aleksander Ceferin, en el Mundial de Catar de 2022. - Robert Michael/dpa - Archivo

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, felicitó este jueves a su homólogo en la UEFA, Aleksander Ceferin; al presidente del PSG y de la European Football Clubs (EFC), Nasser Al-Khelaifi; y al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, por el acuerdo alcanzado para acabar con sus disputas legales por la Superliga, apelando al camino de la "unidad".

"El último punto que quiero mencionar, la unidad. Ayer escuchamos la gran noticia sobre el acuerdo entre UEFA, EFC y Real Madrid. Y quiero felicitar a Aleksander, Nasser y Florentino por haber alcanzado este acuerdo, porque el fútbol gana cuando nos unimos", expresó Infantino durante el 50º Congreso Ordinario de la UEFA celebrado en Bruselas (Bélgica).

Este miércoles, UEFA, EFC y Real Madrid alcanzaron un acuerdo de principios "por el bien del fútbol europeo de clubes" que permitirá resolver las "disputas legales" existentes entre las partes por el proyecto de la Superliga.

Infantino mostró su sensación de que "desgraciadamente en el fútbol" tienden a enfocarse "demasiado en los puntos negativos, en la agresividad". "Todos sabemos que vivimos en un mundo dividido, en un mundo agresivo y que hay cosas sobre las que no estamos de acuerdo, pero también creo que hay muchas cosas en las que sí lo estamos, y una de ellas es el fútbol", defendió.

"Este año es el año del Mundial, que tendrá que ser y será un símbolo de unidad, de paz, de solidaridad, de traer a todos juntos en una atmósfera pacífica y alegre. Tardamos demasiado en recordar que en realidad deberíamos estar felices, que somos privilegiados, que tenemos una responsabilidad de cuidar de lo más hermoso. Nuestra responsabilidad es darles 90 minutos en los que puedan olvidar sus problemas", apuntó.

El dirigente aseguró que el Mundial "será una fiesta, unirá al mundo en paz, en felicidad". "Es fundamental crear y ser parte de esta unidad, de esta solidaridad y de traer culturas de todo el mundo juntas en una atmósfera pacífica y alegre. Trabajaremos juntos, muy duro, para que esto suceda", pidió.

Además, apostó por una presencia femenina mayor en los puestos de decisión de las grandes entidades. "Necesitamos más mujeres en posiciones importantes en el fútbol. Soy padre, padre orgulloso, debería decir, de cuatro hijas. Necesitamos crear oportunidades de trabajo para todas las mujeres. Debemos apoyar, por supuesto, a más mujeres en posiciones de fútbol", señaló.

"Y también más entrenadoras. Este es otro debate que tendremos que tener en algún momento, porque hemos visto que hay excelentes entrenadoras, lo vimos en la última Eurocopa. El fútbol femenino es saludable y va a crecer el próximo año", concluyó.