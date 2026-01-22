Infantino: "El fútbol es el deporte más democrático y con el Mundial unimos al mundo"

Archivo - El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, antes de la final del Mundial de Clubes 2025 entre el Chelsea y el PSG. - Sven Hoppe/dpa - Archivo

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de FIFA, Gianni Infantino, aseguró este jueves que "el fútbol es el deporte más democrático" y con el Mundial, que se celebrará este verano del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México, quieren "unir al mundo", con un evento en el que se disputarán 104 partidos que equivalen a "104 Superbowls".

"El fútbol es el deporte más democrático, y unimos al mundo. Unimos al mundo con el Mundial. Y esta Copa del Mundo será realmente especial", expresó el máximo dirigente del organismo rector del fútbol mundial en el Foro Económico Mundial, celebrado en Davos (Suiza).

Ante los asistentes, Infantino avanzó que el impacto económico de la Mundial 2026 "rondará los 70.000 millones de euros", además de generar "825.000 empleos a tiempo completo, con salarios de más de 20.000 millones", aludiendo a datos de la Organización Mundial del Comercio.

"Pero la Copa del Mundo también será realmente especial porque es la primera con 48 equipos, 48 países, un cuarto del mundo. FIFA tiene 211 países, más que la ONU y jugarán 104 partidos en 16 hermosas ciudades de Estados Unidos, Canadá y México", recordó.

Y todos ellos recibirán una atención "absolutamente increíble". "Tendremos 7 millones de espectadores en los estadios y alrededor de 6 billones de personas, en todo el mundo, viendo el Mundial. Esto significa que los 104 partidos del Mundial serán como 104 Superbowls (a nivel mediático), objetivamente mirando las cifras", resaltó.

"No hay nada parecido a lo que el fútbol hace. Cambia el espíritu, no solo de la gente, sino de los países. Tuve jefes de Estado en ciertos países que me decían cuando clasificaron, 'por lo menos tengo paz en mi país y no hay guerras civiles hasta junio, cuando comienza el Mundial'. Queremos unir al mundo. Necesitamos ocasiones para unir a la gente", comentó.

Y entonces puso de ejemplo el Mundial de Catar en 2022. "Hubo muchas críticas, pero cuando el balón comenzó a girar, la magia comenzó. Fue una maravillosa Copa del Mundo. No tuvimos casi ningún incidente. Fue una celebración, fue una fiesta, y la próxima en Estados Unidos, Canadá y México será exactamente lo mismo", manifestó.

Infantino destacó también la petición de entradas para esta edición, que ya superan los 500 millones en las últimas cuatro semanas. "Y no son baratas. En casi 100 años de historia del Mundial, FIFA vendió alrededor de 50 millones de entradas en total. Ahora, para este Mundial tenemos la solicitud de 1000 años de Mundiales. Esto es único, es increíble, y muestra realmente que la gente tiene confianza en la organización, probablemente también en FIFA", defendió.

Finalmente, sin mencionar a Donald Trump directamente, Infantino reveló que tanto él como el presidente de Estados Unidos entregarán el trofeo de campeona del mundo a la selección que conquiste el Mundial en la final que acogerá el New York New Jersey Stadium el próximo 19 de julio.