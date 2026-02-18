Infantino recuerda que "no hay cabida para el racismo en el fútbol" y felicita a Letexier por parar el partido

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante un partido - Adam Davy/PA Wire/dpa

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se mostró entristecido por "el incidente de presunto racismo" vivido este martes durante el Benfica-Real Madrid de la Liga de Campeones y recordó que "no hay cabida" para esta lacra en el fútbol, al tiempo que felicitó al colegiado francés François Letexier por parar el partido tras la denuncia del brasileño Vinícius Jr por las palabras que le había escuchado al argentino Gianluca Prestianni.

"Me conmocionó y entristeció presenciar el incidente de presunto racismo contra Vinícius Júnior en el partido de la UEFA Champions League entre el SL Benfica y el Real Madrid CF", escribió Infantino este miércoles en su perfil oficial de 'X'.

El dirigente recalcó que "no hay cabida para el racismo en el fútbol ni en la sociedad" y que se necesita que "todas las partes interesadas tomen medidas y exijan responsabilidades a los responsables". "En la FIFA, a través de la Acción Global Contra el Racismo y el Panel de Voz de los Jugadores, nos comprometemos a garantizar que los jugadores, los árbitros y los aficionados sean respetados y protegidos, y a que se tomen las medidas adecuadas cuando se produzcan incidentes", apuntó.

"Felicito al árbitro François Letexier por activar el protocolo antirracismo, haciendo el gesto del brazo para detener el partido y abordar la situación. La FIFA y el fútbol muestran su total solidaridad con las víctimas del racismo y cualquier forma de discriminación. Siempre lo repetiré: ¡No al racismo! ¡No a cualquier forma de discriminación!", sentenció Infantino.