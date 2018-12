Iniesta: "Hay que solucionar lo de Dembélé, no matarle"

Publicado 11/12/2018 14:33:27 CET

El exjugador y excapitán del FC Barcelona Andrés Iniesta, ahora en el Vissel Kobe japonés, ha asegurado este martes que se debe "solucionar" el caso de Ousmane Dembélé, reincidente en llegar tarde a sesiones de entrenamiento, pero no "matarle" porque cree que es muy "válido" para el equipo blaugrana.

"Es difícil valorar una situación en la que no estoy dentro. Ousmane es superválido para el club y no hay que matarle. Matarlo cuando no haya remedio. Hay que solucionarlo, no matarlo", aseguró a los medios tras un acto publicitario con Ariel en Barcelona.

En este sentido, lamentó no saber "realmente lo que pasa". "Todos los errores se pueden arreglar. No creo que sea irremediable poner solución a tres retrasos. Y si no, pues habrá que tomar medidas", comentó el manchego.

Iniesta, leyenda e institución en el FC Barcelona, recordó no obstante que el francés y todos deben seguir una misma normativa. "Las normas, si no se cumplen, pues hay que poner remedio constructivo. Y cuando no haya manera de ser constructivo, a otra cosa", advirtió.

"Le aconsejaría que llegue a su hora. Repito, si no se cumplen unas normas hay que poner remedio y si no se pone remedio, a otra cosa", reiteró en este sentido Iniesta.

Por otro lado, tras visitar a sus excompañeros este lunes en el entrenamiento previo al partido ante el Tottenham, aseguró que sintió cosas especiales. "Siento, no nostalgia, pero ojalá hubiera tenido la fuerza y el sentimiento de seguir pero me vacié entero. Ahora estoy en otra cosa", se sinceró.

Tampoco considera un "insulto" para Leo Messi el quedar quinto en la votación del Balón de Oro. "Para mí es el mejor. Sería feo decir que es injusto que Modric ha ganado el Balón de Oro. Pero habría que explicar bien por qué se da el Balón de Oro", argumentó.

Sobre el equipo, indicó que "todos los años" están obligados a ganar la Liga de Campeones. "En las temporadas que hemos ganado ha venido acompañado de Ligas. Si vas bien en la Liga te mantienes con el tono de ganar la 'Champions'. Lo importante es llegar al final con lucidez y los últimos años se ha faltado", aceptó.

De su vida en Japón aseguró que es totalmente distinta. "Me veo el año que viene, con la ilusión de que sea un gran año y una gran temporada, que esta vez ha sido la mitad. Veremos le futuro qué dirá, tendré 36 ó 37 años y ya es una edad significativa. Todo dependerá de lo que me diga el cuerpo", remarcó sobre si seguirá más allá de su contrato.

El de Fuentealbilla celebró, eso sí, la llegada al equipo de su excompañero en el Barça y la selección David Villa. "Siempre que vienen jugadores de ese nivel es para mejorar. Seguro que David hace un año muy bueno y eso repercutirá en el equipo y en sus objetivos, que es intentar estar en lo más alto. Con él seguro que estamos ahí", deseó.

"Nos conocemos desde hace mucho tiempo, es un jugador que toda su vida ha hecho goles, lo que marca la diferencia en el fútbol, y nos va a venir muy bien. Voy a rendir al máximo como siempre y tener un compañero de su nivel nos hará bien", concluyó al respecto.