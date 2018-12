Lenglet: "Lo que me interesa es que Dembélé ha jugado muy bien"

Publicado 10/12/2018 17:17:48 CET

BARCELONA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El jugador del FC Barcelona Clément Lenglet ha asegurado este lunes que lo que le "interesa" e "importa" de su compañero y compatriota Ousmane Dembélé es lo que hace en el campo en los partidos, que lo hace "muy bien", y no lo que ocurra en su vida o el hecho de que haya llegado tarde a varios entrenamientos esta temporada, como este domingo.

"Sobre el campo está haciendo las cosas muy bien, ha hecho partidos muy buenos. Hemos hablado de él por temas extradeportivos pero cuando ha jugado lo ha hecho muy bien, marcó contra el Espanyol y ha dado asistencias. Cuando ha jugado lo ha hecho muy bien y es lo que me interesa", manifestó en rueda de prensa.

Lenglet no ha podido hablar de lo sucedido el domingo, cuando se presentó tarde al entrenamiento y tuvo que hacer trabajo en solitario en la Ciutat Esportiva, ni con sus compañeros ni con Dembélé. "No he visto a Ousmane porque estaba en casa. Lo que me importa de Ousmane es lo que pasa en el campo y lo está haciendo muy bien", recalcó.

"No sé, la verdad es que hay que preguntar a la gente que tiene opinión sobre esto qué se debe hacer cuando pasa algo así. No puedo decir qué va a pasar con Ousmane y si van a castigarle o no", manifestó prudente sobre lo que pueda decidir hacer el club con el jugador francés, que es reincidente en no presentarse a tiempo a sesiones de entrenamiento.

Pese a que le importa más si ayuda la equipo, el central no cree que ello pueda esconder esa indisciplina. "Taparlo todo no lo sé, pero somos futbolistas y estamos jugando a fútbol, es lo más importante. Luego hay cosas que los periodistas miran y evalúan, pero lo más importante para mí es ver si ayuda al equipo y lo ha hecho bien, nada más", zanjó.

Por otro lado, sobre el intrascendente partido contra el Tottenham en la Liga de Campeones, ya que el Barça llega a esta última jornada clasificado y como primero de grupo, subrayó que de todos modos van a querer ganar a los ingleses.

"Afrontamos este partido como siempre, con la idea de jugar para ganar y dar un buen partido a la gente que venga al estadio. Es importante porque es 'Champions', hay pocos partidos al año y hay que disfrutar de ellos porque son los mejores del mundo", señaló Lenglet.

A nivel personal, el azulgrana está "contento" de los minutos que tiene. "Es difícil jugar en un club como el Barcelona y de momento he jugado muchos. Creo que puedo hacer más pero estoy contento del nivel que estoy dando, aunque me queda mucho trabajo y debo seguir para crecer y aprender de todos", se sinceró.

"He jugado de central derecho en el pasado y puedo hacerlo, depende de si el míster quiere jugar con dos centrales zurdos. Para mí es posible, sí", comentó sobre la posibilidad de jugar en la derecha, en el eje de la zaga, para dar descanso a Gerard Piqué, dado que el resto de centrales son zurdos.

También celebró el "no haber encajado goles" en los últimos partidos. "Es muy importante para ganar cosas y para lo que viene. Hemos trabajado juntos, hemos sufrido en los dos partidos, pero lo hemos hecho más o menos bien y con solidez", apuntó.