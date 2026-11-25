MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Villarreal CF, Íñigo Pérez, ha reconocido que sus pupilos tienen "un componente de ansiedad mayor" del que deberían tener, habiendo ganado este miércoles por 0-1 al SK Slavia Praha durante la jornada 5 en la liguilla de la Liga de Campeones 2026-27, reconduciendo así su camino en el torneo tras varias semanas estancados.

"Me gusta dar mérito y que prevalezcan las labores bien hechas de los equipos. Es cierto que nos falta finura, es cierto que estamos con un componente de ansiedad mayor del que deberíamos. Pero como los jugadores también son personas, y decía antes que lo sienten y lo perciben, hay veces que no solventan situaciones que esperamos que sí", dijo Pérez en rueda de prensa desde el Fortuna Arena de Praga (República Checa).

"Esta victoria es muy importante desde el punto de vista colectivo, desde el compromiso, de la actitud, de no volver a dejarte que te hagan un gol, defender córners que habíamos encajado... Hay muchos puntos positivos y la mejora claramente está en esa frescura, esa finura con balón, que ojalá este tipo de victorias nos sirvan para limpiar y progresar", añadió.

"La victoria es fundamental sobre todo a nivel de resultado, a nivel de competición y a nivel de clasificación. Los jugadores sienten la responsabilidad con su camiseta, con el club, con la afición y por tanto esa ansiedad aparece más allá de lo que en este caso el Slavia de Praga nos provoca a nivel de estrés, a nivel de agobio, a nivel de fútbol", comentó.

"Pero es normal, el jugador del Villarreal entiende la situación, la siente, la percibe y hay momentos en los que en vez de jugar liberado e imaginar nosotros que esta situación la hubiera solventado de esta manera y, sin embargo, no lo puede hacer. Hay que acompañarles, las victorias generan confianza e impulso y trataremos de aprovechar la inercia", avisó.

"Beneficien o no beneficien al equipo, no opino de las decisiones arbitrales. Es una línea roja que trazo y no la romperé hoy. Pero sí es cierto que cuando hay una acción arbitral, la que fuera, como sé que no depende de mí, intento esperar que caiga de mi lado, pero intentaré no evaluar las decisiones que toman", reflexión el técnico del Villarreal.

Luego valoró algunos cambios en su once titular respecto a encuentros previos. "No hay nada perenne en mis decisiones, más allá de que el día a día prevalece y todo el mundo tiene que entenderlo de este modo. Siempre digo que tomo decisiones en cuanto al once en función del rival, en función de las molestias musculares, del rendimiento, etc.", explicó.

"Y este tipo de parámetros me hace indicar que tanto Logan [Costa], que ha sido el mejor del partido, y Luiz Júnior podían ayudarnos en situaciones de juego aéreo, situaciones de iniciación con balón, que son capaces de tener capacidad para habilitar al compañero. Había diferentes rasgos del equipo rival y del partido que bueno pensaba que podían ayudarnos. Pero que quede claro que, si ellos en el día a día no muestran el compromiso, la actitud y el rendimiento, hoy no hubieran tenido opción", advirtió el entrenador del 'Submarino Amarillo'.

"Sí importa el cómo, nunca lo vamos a obviar. Ganemos, perdamos o empatemos, el cómo es muy importante porque pienso que a través de eso a largo plazo es donde se consigue mayor éxito sí estamos contentos resultado clasificación victoria compromiso actitud brillante por parte del equipo", subrayó Pérez desde la capital checa.

"Yo tengo mi manera de ver los diferentes procesos de rendimiento, lo expliqué aquí con Carlos Maciá y con Alassane muchas veces. Creo que hay gente por edad Por lesiones graves, por circunstancias que creo que la cocción debe ser un poco más lenta. En esa lentitud por parte del entrenador o paciencia para que cuando entre tenga garantías, el jugador puede llegar a desesperarse", agregó Pérez.

Aun así, especificó que ése "no es el caso" de Logan Costa. "Viene de una lesión muy grave, fue al Mundial, se ha entrenado muy fuerte, ha tenido paciencia cuando entra, ha estado bien, el equipo gana. Es el camino que tiene que seguir, él y el resto del equipo, sabiendo que para mí es muy difícil el día a día y que van a tener opciones siempre y cuando me lo sigan demostrando", concluyó el entrenador del 'Submarino'.