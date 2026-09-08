Íñigo Pérez: "Estamos dolidos, pero hay cosas rescatables"

El entrenadoe del Villarreal CF Íñigo Pérez - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Villarreal CF, Íñigo Pérez, lamentó la derrota sufrida este martes ante el Borussia Dortmund alemán en el debut en la Liga de Campeones 2026-2027 pese a tener "la misma sensación" que en los anteriores partidos de haber hecho un actuación completa y apuntó que pese a este revés "hay cosas rescatables" y que fue clave la entrada de Fabio Silva en el bando rival.

"Tengo la misma sensación (de haber hecho un partido completo), repetitiva y reiterada durante las semanas que llevo en Villarreal. Al final siempre digo lo mismo, hay dos tipos de análisis, el del resultado y el que te deja la corrección", recalcó Pérez tras el partido al micrófono de 'Movistar+'.

El técnico navarro reconoció que tras la derrota y seguir sin ganar esta campaña estaban "por una parte muy dolidos y disgustados por perder otra vez", pero también recordó que aunque "no es el día para hacerlo extensivo a nivel público, hay cosas rescatables".

El preparador del 'Submarino Amarillo' no esconde que les viene "sucediendo" en este inicio de temporada que les cuesta ponerse por delante en el marcador. "Es una lástima que no encuentren el premio merecido", indicó.

Pérez eludió, como es habitual en él, opinar sobre la actuación arbitral por la jugada del penalti que supuso el 3-1, y no dudó de que la salida de Fabio Silva en el Borussia les provocó problemas. "Al final cuando juegas con un doble '9' y encima él, que es capaz de venir a asociarse, a traerte, remata bien, va al espacio, maneja las dos piernas, es un jugador muy completo", detalló.

"En un momento en el que el partido había lastimado la energía de todos los jugadores que estaban en él, ha hecho la diferencia, igual que también se han notado nuestros cambios", sentenció el entrenador del Villarreal CF.